Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun ve Yozgat'ın ardından, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Konya'daydı.

YAVAŞ: EKREM BAŞKANIN DOSYASINDA BİR ŞEY YOK

Özel'den önce kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu. Yavaş, özetle şunları söyledi:

"Harcadığının hesabını halka veren bir belediyecilik yaptık. Ankara'da yüzde 50 olan ayımızı yüzde 60'a çıkarttık. 3 olan belediye sayımız 16'ya çıktı. Şu an yüzde 58 memnuniyet oranına ulaştık. Baktılar ki koltuk altlarından gidiyor, bu belediye başkanlarını kötülemek, itibarsızlaştırmak lazım dediler. Lüks arabaları gösterip Ekrem başkanın arabaları diyorlar. Sonra bakıyorlar ki o araçlar Cumhur ittifakından bir vekilin arabası.

REKLAM

"BU ÜLKEYİ BU HALE SİZ GETİRDİNİZ"

Bugün bir esnaf bile telefonda konuşurken dinleniyor muyum endişesi yaşıyor. Bu ülkeyi bu hale siz getirdiniz. Ekrem başkanın dosyasında inanın hiçbir şey yok. İddia da edemiyorlar o yüzden karalıyorlar. Ekrem başkan, 'Beni canlı yayında açık açık yargılayın' diyor. O zaman buna niye cesaret etmiyorsunuz. Ümit Özdağ'ı tutukladıktan sonra Kayseri'den delil istediler. Ümit Özdağ'ın yattığı miktar, ceza alsa bile yatar süresini geçti. Ceza yargılamasında esas olan tutuksuz yargılamadır. Bunlar ters tepecek. İnşallah yapılacak seçimde derslerini alacaklar ve hak yerini bulacak.

"KAÇ KİŞİ DAHA TELEF OLACAK" Gerçekten işlenmiş bir suç olsaydı; her gün televizyonlarda onu izleyecekti. O zamana kadar kaç kişi daha telef olacak, diyor. Yakışıyor mu bu? Sevgili Konyalılar bu haksızlıkları görüyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizim inancımızda böyledir. Ekrem başkan çıkana kadar ne gerekiyorsa o yapılacak. Ankara'da, İstanbul'da olduğu gibi tüm yurtta da çiftçilerimize destek olacağız. Mazot, gübre ve fide desteğini her yere vereceğiz. Tarımda da bizi dışarıya muhtaç edeceksiniz." "KONYA BİZİ BAĞRINA BASAR DEDİK" Yavaş'ın ardındansa halka, CHP Genel Başkanı Özel seslendi. Özel, özetle şunları söyledi: "Güzel Konya, şefkatli Konya, kendisine yaklaşanı kucaklayıp bağrına basan Konya, sana geldik Konya merhaba... Zalimin kibrinden sana sığındık. Böbürlenmeden bıkan, yukardan bakıp sonra unutanlara karşı sana geldik. Karıncanın kardeşi olmaya geldik. Bugün dostun evindeyiz. Konya'nın vicdanıyla bu topraklara hakkaniyet gelecek. Kılıçarslan Meydanı'nı istediğimizde şaşıranlar oldu. Tayyip bey, İstasyon Meydanı'na kaçarken orada miting mi olur dediler. Olur dedik, Konya bizi bağrına basar dedik. Konya'ya, Yozgat'tan, Saraçhane'den selam getirdik. Dediler ki; orası birilerinin kalesi orada toplanılmaz. Konya'da yüzde 7 de, yüzde 9 da, yüzde 11 de oy çıkardık. Ama suçu Konyalıya atmadık. 31 Mart Seçimlerinde Konya'da 1 olan belediyenin yanına 4 belediye eklerken artık adım adım Konya'da gönüllere girerken kibre kapılmadık.

"SALDIRIDA BULUNANLARI SERBEST BIRAKIN" Konya'da aracımız gezerken silahla ateş açıldı. Şikayetçi bile olmayın dedim. Ama çıktı Konya Belediye Başkanı, 'böyle bir şey yoktur, yalan' dedi. Sonra ortaya çıktı ki, 2 kişi küfürler edip havaya ateş açmışlar. Bana sorarsanız o kişilerin dahi biz gittikten sonra serbest kalmasını isterim. Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız. 31 Mart Seçimleri Konya'da kabuğumuzu kırdığımız ve önemli bir adım attığımız gün oldu. O gün 47 yıl sonra gördük ki CHP, Türkiye'nin 1. partisi. Nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 85'ini yönetmek nasip oldu. Tayyip bey de ilk kez ikinciliği tattı. Dedim ki, kimseyi rahatsız etmeyelim, sevinmeyelim. Bu seçimin kazananı Türkiye Cumhuriyeti'dir dedim. Çünkü rakibiyle alay eden bu üsluptan çok çekmiştik. Seçilen 412 belediye başkanımızı Ankara'ya topladığımızda onlara şunu söyledik. Elinizdeki anahtar sizin değil şehrinizin anahtarı. Kimseyi ayırmadığınızda, iyi hizmet verdiğinizde o anahtar, CHP'nin iktidarının anahtarıdır dedik. Madem ki 1. partiydik, emekliyi, emekçiyi, gençleri düşünmeliydik.

İlk bayramda bütün liderleri ve Recep Tayyip Erdoğan'ı aradım. Bayramın ilk günü makama hürmeten Sayın Erdoğan'ı aradım. Dedim ki normali budur. Şehit cenazesinde birbirinin elini sıkmayan iktidar ve muhalefet olmaz dedim. Bu milletin takdirini de kazanıyordu. Ama maalesef geçen temmuz ayında CHP'nin oyları seçim sonucunun da üzerine çıkınca, milletin kavgayı değil hizmet üreten muhalefet anlayışını takdir ettiğini gördü. Bana soruyor deprem için ne yaptın, kentsel dönüşüme destek verdim. Deprem bakanlığı kur, İstanbul'u siyasetin üzerinde el ele tutalım dedim. Notu aldılar ses etmediler, arkalarına bakmadılar. Ama bu kasım ya da sonraki kasım ayında milletimiz Ekrem başkanı seçecek, ne istiyorsun diye sorduklarında Ekrem başkandan isteyeceğim tek şey: Deprem Bakanlığı'dır. O bakanın da her partiden yardımcısı olmalıdır. Ey Erdoğan adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Ekrem başkan cumhurbaşkanı olsun istiyorum. Asgari ücret 30 bin TL olsun dedik, kaynak yok dediler. Oy farkı açılınca diyaloğun CHP'ye yaradığını söyleyin, belediyelerin borçlarını istediler. Belediyelere haciz yolladılar. Yetmedi...