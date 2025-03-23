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        Haberler Gündem CHP Lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

        CHP Lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 00:38 Güncelleme: 23.03.2025 - 01:09
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        Özel ve Dervişoğlu Çağlayan'da
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı. İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında ifadesine başlandı.

        ÖZEL VE DERVİŞOĞLU ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

        Özel, Saraçhane'deki konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu oğlu Selim İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İYİ Parti Gene Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek CHP Lideri Özel ile yan yana gelerek bekleyişini sürdürüyor.

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        #Özgür Özel
        #Müsavat Dervişoğlu
        #haberler
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