CHP Lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi'nde
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı. İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında ifadesine başlandı.
ÖZEL VE DERVİŞOĞLU ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE
Özel, Saraçhane'deki konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu oğlu Selim İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İYİ Parti Gene Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek CHP Lideri Özel ile yan yana gelerek bekleyişini sürdürüyor.