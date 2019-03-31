CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, eşi ve kızıyla birlikte oyunu Çankaya'da Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Yavaş, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir" dedi.