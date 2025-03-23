Millet bu oyunu bozmuştur. Bozmaktadır. Millet güçlüdür. Millet haklıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve bugün tam tam tamına 1 milyon 750 bin üyemizi davet ettiğimiz katılım kaç olur? %50'nin altında olursa İmamoğlu'na güvensizlik mi olur? Tek adaylı seçime katılım mı olur? Tartışmalarını bir aydır yapan yandaş medyaya müjdelerim ki üyelerimizden sandığa katılım oranı şu ana kadar açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir.

Sayın Erdoğan, çocukluğundan beri senden başka iktidar görmemiş, yokluk çekmiş, fakirlik çekmiş, sıkıntı çekmiş, yasakları tattırdığın, festivallerini yasakladığın, konserlerini yasakladığın, giyimine, kuşamına karıştığın, yediğine karıştığın, içtiğine karıştığın, tercihlerine karıştığın bu gençler hep birlikte sana sesleniyorlar.

Onlar korkmuyoruz diyorlar. Sana da niye korkuyorsun çık karşımıza diyorlar. Burada gençler korkma Erdoğan diye bağırıyorlar. Ya da korkak Erdoğan diye. Korkmuyorsan adayımız orada. Bizim adayımız Silivri zindanlarında, elinde esir ama irademiz hürdür, bu meydandadır. Sana meydan okuyoruz. Eğer korkundan adayımız İmamoğlu'nu bırakmayacaksan, o zindanda tutacaksan, onun seninle yarıştığı seçime biz varız, hepimiz ayrı ayrı Ekrem İmamoğlu'yuz. Bak bu meydanda not üstüne not geliyor. Bir milyonu açan Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu var. Bugün sandığa kimler gitmedi ki? İki elinde bastonuyla iki büklüm nineler. Olmayan ayaklarıyla merdivenleri tırmanan engelliler. Gencecik gencecik kadınlar, erkekler, emekliler, emekçiler, gençler.