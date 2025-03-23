CHP ön seçim sonuçları 2025: CHP ön seçiminde kaç kişi oy kullandı?
CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirilen ön seçimde oy verme işlemi tamamlandı. Parti üyelerinin yanı sıra, üye olmayan seçmenlerin de 'Dayanışma Sandığı' aracılığıyla oy kullanabildiği seçimde, kaç kişinin oy verdiği merak konusu oldu. Peki, CHP ön seçim sonuçları 2025 açıklandı mı? CHP ön seçiminde toplam kaç kişi oy kullandı? İşte sürece dair son gelişmeler…
CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde sandıklar kapandı, oy sayım süreci başladı. Seçimde CHP üyelerinin yanı sıra, destek vermek isteyen vatandaşlar da ‘Dayanışma Sandığı’nda oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Peki, CHP ön seçiminde toplam kaç kişi oy kullandı? İşte oy sayımıyla ilgili son bilgiler…
CHP ÖN SEÇİMDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunuyor. Özel, bugün yapılan ön seçimde "İmamoğlu'na verilen oy 14 milyon 850 binin üzerindedir." dedi. Özel, dayanışma sandıklarında kullanılan oyun ise 13 milyon 211 bin olduğunu aktardı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak hem de kara bir leke bırakacak gündür. Birazdan açıklayacağım rakamlarla 81 ilimiz 973 ilçemiz ve bilhassa İstanbul'umuz dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır.
Ancak dört kez yenildiği birinin bileğini bükemediği için atadığı yargı aparatlarıyla onun bileğini kırmaya kalkan hazımsızlar hatta bir hazımsız 86 milyonun ilk seçimde seçeceği geleceğin cumhurbaşkanımıza darbe girişiminde bulunmuş onu hesaplaya kitaplaya 4 gün tutukluluk süresini dakika dakika hesaplayarak Çarşamba sabahı 6.40'ta gözaltına almış ve 4 gün içeride tutup Türkiye onun için sandığa giderken onu mahkemeye sevk edip Türkiye onu seçerken onu Silivri zindanına göndererek ona değil Milyonlara meydan okumuş Darbe yapmaya kalkmıştır. Ama ama o iş o kadar kolay değil.
Millet bu oyunu bozmuştur. Bozmaktadır. Millet güçlüdür. Millet haklıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve bugün tam tam tamına 1 milyon 750 bin üyemizi davet ettiğimiz katılım kaç olur? %50'nin altında olursa İmamoğlu'na güvensizlik mi olur? Tek adaylı seçime katılım mı olur? Tartışmalarını bir aydır yapan yandaş medyaya müjdelerim ki üyelerimizden sandığa katılım oranı şu ana kadar açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir.
Sayın Erdoğan, çocukluğundan beri senden başka iktidar görmemiş, yokluk çekmiş, fakirlik çekmiş, sıkıntı çekmiş, yasakları tattırdığın, festivallerini yasakladığın, konserlerini yasakladığın, giyimine, kuşamına karıştığın, yediğine karıştığın, içtiğine karıştığın, tercihlerine karıştığın bu gençler hep birlikte sana sesleniyorlar.
Onlar korkmuyoruz diyorlar. Sana da niye korkuyorsun çık karşımıza diyorlar. Burada gençler korkma Erdoğan diye bağırıyorlar. Ya da korkak Erdoğan diye. Korkmuyorsan adayımız orada. Bizim adayımız Silivri zindanlarında, elinde esir ama irademiz hürdür, bu meydandadır. Sana meydan okuyoruz. Eğer korkundan adayımız İmamoğlu'nu bırakmayacaksan, o zindanda tutacaksan, onun seninle yarıştığı seçime biz varız, hepimiz ayrı ayrı Ekrem İmamoğlu'yuz. Bak bu meydanda not üstüne not geliyor. Bir milyonu açan Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu var. Bugün sandığa kimler gitmedi ki? İki elinde bastonuyla iki büklüm nineler. Olmayan ayaklarıyla merdivenleri tırmanan engelliler. Gencecik gencecik kadınlar, erkekler, emekliler, emekçiler, gençler.