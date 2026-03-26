CHP sahaya iniyor: Nisan ayında 81 ilde politika notları anlatılacak
CHP, nisan ayında politika kurullarının birçok alanda tespit ettiği sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı politika notlarını anlatmak için sahaya iniyor. 81 ilde vekiller, Parti Meclisi ve MYK üyeleri, il teşkilatları bu politika notlarını anlatacak. İBB davasında yargılanan İmamoğlu da savunmasında politika notlarına yer verecek. Vaatlerini çözüm önerilerini dile getirecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Cumhuriyet Halk Partisi, nisan ayında saha çalışmalarına ağırlık verecek. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde bulunan 18 politika kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomi, dış politika, ticaret, çevre, savunma gibi birçok alanda çözüm önerileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından mart ayı başında kamuoyu ile de paylaşıldı.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 81 İLDE ANLATILACAK
Edinilen bilgiye göre nisan ayı itibariyle sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı politika notları 81 ilde anlatılacak. Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, MYK üyeleri, il, ilçe teşkilatları, gençlik kolları saha çalışması yapacak.
İMAMOĞLU SAVUNMASINDA POLİTİKA NOTLARINI ANLATACAK
Politika notları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'na da iletilecek. İmamoğlu'nun savunmasında politika notlarından bazı başlıkları anlatması bekleniyor.
