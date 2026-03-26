Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP sahaya iniyor: Nisan ayında 81 ilde politika notları anlatılacak | Son dakika haberleri

        CHP sahaya iniyor: Nisan ayında 81 ilde politika notları anlatılacak

        CHP, nisan ayında politika kurullarının birçok alanda tespit ettiği sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı politika notlarını anlatmak için sahaya iniyor. 81 ilde vekiller, Parti Meclisi ve MYK üyeleri, il teşkilatları bu politika notlarını anlatacak. İBB davasında yargılanan İmamoğlu da savunmasında politika notlarına yer verecek. Vaatlerini çözüm önerilerini dile getirecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 26.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP nisanda sahaya iniyor
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhuriyet Halk Partisi, nisan ayında saha çalışmalarına ağırlık verecek. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde bulunan 18 politika kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomi, dış politika, ticaret, çevre, savunma gibi birçok alanda çözüm önerileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından mart ayı başında kamuoyu ile de paylaşıldı.

        ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 81 İLDE ANLATILACAK

        Edinilen bilgiye göre nisan ayı itibariyle sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı politika notları 81 ilde anlatılacak. Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, MYK üyeleri, il, ilçe teşkilatları, gençlik kolları saha çalışması yapacak.

        İMAMOĞLU SAVUNMASINDA POLİTİKA NOTLARINI ANLATACAK

        Politika notları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'na da iletilecek. İmamoğlu'nun savunmasında politika notlarından bazı başlıkları anlatması bekleniyor.

        Fotoğraf: AA

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Twitter (X) çöktü mü?
        Twitter (X) çöktü mü?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Roma’da tarihi satış: eski Papanın evi 30 milyon euroya alıcı bekliyor
        Roma’da tarihi satış: eski Papanın evi 30 milyon euroya alıcı bekliyor
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali