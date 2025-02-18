TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

"81 ilimizden değerli il başkanlarımız hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, STK'lardan, belediyelerimizden bizi izlemek için gelen tüm konuklarımız hoş geldiniz. Boynumuza borç olan, namusumuza emanet olan işler var. Onlara değindikten sonra nereye yürüyeceğimizi sizinle paylaşacağım.

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 canımızı kaybedeli tam 4 hafta, 28 gün oldu. 'Biz bu işi 10 günde çözeriz' diyen İçişleri Bakanı'nın ağzını bıçak açmıyor. Heyetin direncini görünce işi sulandırıp, yeni heyet oluşturdular ancak onların da raporunu göremedik.

Sinan Ateş davasında nasıl katledenin kimliği, yargıyı nasıl adaletsizlik sürecine sürüklediyse, sorumlu olanın partisi, sorumlu olmayanların üzerine yüklenerek bizi bu hale getirdi. Bolu'daki can kaybını beklemek için 6 saat beklediler. Turizm Bakanı'nı görevden almak yerine kabine değişikliğiyle AK Parti'nin sorumluluğunu örtmeye çalışıyorlar.

Hesabı bir kişi verecek denilen yerde, Yenidoğan Çetesi'nin olduğu bir ülkede sağlık bakanını atayan da turizm bakanını da atayan, bu işlerde tek bir sorumlu vardır o da Recep Tayyip Erdoğan. Sağlık emekçilerinin emeğinin nasıl değersizleştirildiğinin itirafı geldi. AK Parti'den sağlık hizmetlerinde memnuniyet yüzde 70'lerden yüzde 40'lara düşmüş durumdadır.

Memlekette geliri düşmeyen fakirleşmeyen kalmadı. Eskinin orta direği yoksul, yoksul ise can çekişir duruma geldi. Bir üniversite öğrencisinin barınma ve 3 öğün yemeğiyle birlikte 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Pandemi döneminden daha fazla üniversite öğrencisi kaydını dondurmuş durumda. 2024 yılında 56 bin ailenin evladı, üniversitedeki kaydını dondurmuş durumdadır. 6 gün içinde 250 bin üniversite öğrencisi, haftada 3 gün çalışmak için İŞ-KUR'a başvuruda bulunmuş durumdadır.

Bu öğrenciler KYK kredisi alan öğrencilerdir. Erdoğan, rahmetli Ecevit'i aşağılarken 45 liracık burstan bahsediyordu. O gün 45 TL ile 1.5 çeyrek altın alınırken, bugün verdiği KYK kredisiyle çeyrek altının yarısı alınamıyor. Kendisi bunların konuşulmasını, yangının, yoksulluğun konuşulmasını istemiyor.