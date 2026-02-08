Habertürk
        CHP Sözcüsü Emre: Türkiye'deki doğum hızı kritik | Son dakika haberleri

        CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre İstanbul'da basın toplantısı düzenledi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye'deki doğum hızının kritik eşiğin altına indiğini belirterek, ona rağmen hala genç bir nüfusa sahip olunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 21:05 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:06
        CHP Sözcüsü Emre: Türkiye'deki doğum hızı kritik
        CHP Sözcüsü Emre, partisinin İstanbul Güngören İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan "siyasi casusluk" iddianamesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

        Son yıllarda köprü ve otoyolların da aralarında bulunduğu bazı kamu varlıklarının uzun vadeli özelleştirme planlarıyla elden çıkarılmak istendiğini öne süren Emre, "Ücretsiz olması gereken otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu tespit ettik. Burada gizli bir özelleştirme planıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin'de 7 otoyolun 25 yıllığına özelleştirilmesi için Kuzey Amerika merkezli BTY şirketiyle fizibilite çalışmaları yapıldığı tespit edildi." iddiasında bulundu.

        Açıklanan resmi verilerin vatandaşın yaşadığı ekonomik tabloyu yansıtmadığını kaydeden Emre, son yıllarda tarım arazilerinde ciddi kayıplar yaşandığını, bunun gıda fiyatlarına olumsuz yansıdığını belirtti.

        Emre, "Bu ülkedeki artık doğum hızı kritik eşiğin altına indi. Ancak biz hala genç bir nüfusuz ve ülkede şu anda 21 milyon 800 bin çocuk var. Bunların yaklaşık yarısı kız çocuğu. Bakın kız çocukları okuldan koparılıyor." diye konuştu.

