CHP Sözcüsü Emre: Türkiye'deki doğum hızı kritik

CHP Sözcüsü Emre, partisinin İstanbul Güngören İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan "siyasi casusluk" iddianamesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Son yıllarda köprü ve otoyolların da aralarında bulunduğu bazı kamu varlıklarının uzun vadeli özelleştirme planlarıyla elden çıkarılmak istendiğini öne süren Emre, "Ücretsiz olması gereken otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu tespit ettik. Burada gizli bir özelleştirme planıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin'de 7 otoyolun 25 yıllığına özelleştirilmesi için Kuzey Amerika merkezli BTY şirketiyle fizibilite çalışmaları yapıldığı tespit edildi." iddiasında bulundu.

Açıklanan resmi verilerin vatandaşın yaşadığı ekonomik tabloyu yansıtmadığını kaydeden Emre, son yıllarda tarım arazilerinde ciddi kayıplar yaşandığını, bunun gıda fiyatlarına olumsuz yansıdığını belirtti.