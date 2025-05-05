CHP Sözcüsü Yücel: Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere cesaret vermişlerdir

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yücel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyasetin kirli dili, dün Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e yapılan alçakça bir saldırıyla kendini gösterdi.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelen saldırı, iktidarın ülkemizde hâkim kılmaya çalıştığı, toplumu kamplaştıran, kutuplaştıran, düşmanlaştıran, muhalefeti ve muhalefet partisi liderlerini hedef gösteren siyasi ikliminden bağımsız değerlendirilemez.

Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanını her fırsatta hedef gösterenler, siyaseti meşru zeminden çatışma alanına çekmeye çalışanlar, “daha çok CHP’li telef olacak” diyenler bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere cesaret vermişlerdir.

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"BU SALDIRI MÜNFERİT BİR OLAY OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Bu saldırı münferit bir olay olarak kabul edilemez. Türkiye’nin birinci partisinin genel başkanına saldırmak, partimizin temsil ettiği halk iradesine saldırmak demektir. Genel Başkanımıza yönelen bu yumruk, aslında demokrasiye, yaşam hakkına, hukuka, barışa, birlikte yaşama kültürüne yönelmiştir.

Yakın geçmişte; “Senin de mezarını kazarlar” , “Bu yolda bakalım kaç CHP’li telef olacak” söylemleri, genel başkanımıza yönelen şiddetin zeminini hazırlamıştır. Bununla birlikte iktidar adalet sistemini yamalı bohçaya çevirmiştir. Toplumda cezasızlık algısını yaymış ve bunu destekleyen yasaları, siyasi partilerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen “yaptım oldu” anlayışı ile çıkarmıştır. İki evladını öldürmekten hüküm giyen bu saldırgan, şayet bu kadar kısa sürede tahliye olup toplum içerisinde elini kolunu sallayarak dolaşabiliyorsa ve Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanının burnunun dibine kadar gelebiliyorsa, işte orada ülkenin adalet sisteminde de, infaz sisteminde de büyük bir sorun vardır. Bir ülkede iktidar partisi tarafından 9. kez yargı reformu yapılıyorsa, İnfaz kanunu 20 senede 42 kez değiştiriliyorsa ve bunlara rağmen ana muhalefet partisinin genel başkanı, iki evladını öldürüp de 16 sene hapis yatıp da tahliye olan bir eski hükümlü tarafından saldırıya uğruyorsa o ülkede ne ıslahtan ne infazdan ne de adaletten söz edilebilir.

REKLAM "CESARETİMİZİN KAYNAĞI HALK İRADESİDİR, KALKANIMIZ MİLLETİMİZDİR" Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı koltuğunda oturmak, hiç şüphesiz ölümü göze almaktır. Bizler oturduğumuz koltukların, taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Çıktığımız yolun ne kadar zor, engebeli ve tuzaklarla dolu olduğunu bilincindeyiz. Ancak herkes bilsin ki; bu tip saldırılar bizlere milim geri adım attırmaz, korkutmaz. Cesaretimizin kaynağı halk iradesidir, kalkanımız milletimizdir. Cesaret ve korkusuzluk deyince, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anmadan geçilemez… Onlar emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye için mücadele ettiler. Onlar halkların kardeşliğini savundular. Her türlü sömürüye karşı işçinin, köylünün, emekçinin haklarını savundular. 53 yıl önce 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece, gencecik 3 fidan tam bağımsız Türkiye için canlarını feda ettiler. Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Ve üçü de büyük bir cesaret örneğidir. Saygıyla anıyoruz… 1 Mayıs’ta emekçilerimizin yerlerde sürüklendiği, REKLAM Emek ve emekçinin meydanlardaki sesine ses olanların gözaltına alındığı,

Kirli ellerini, İstanbul’un muhafızlarının eşine, çocuğuna, çocuğunun kumbarasına kadar uzattıkları, Cumhurbaşkanı koltuğunu sallayan Ekrem Başkanın korkusundan “telef olursunuz” diyebilecek kadar çirkinleştikleri, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e alçakça bir saldırının gerçekleştiği bir haftayı geride bıraktık. Haksızlıklar, hukuksuzluklar, baskı ve zulüm artarak devam ederken, AKP iktidarının ekonomi politikaları hayatı daha da zorlaştırıyor. AKP iktidarında hayat pahalılığı, ekonomik istikrarsızlık, enflasyon karşısında eriyen ücretler, AKP Türkiye’sinin bir gerçeği haline geldi. Bu bozuk düzenin mimarı ise itibardan tasarruf olmaz diyen, Tasarrufu kamu kurumlarından, şatafatlı yaşamlarından değil de İşçinin, emekçinin, emeklinin, memurun alın terinden yapan 23 yıllık AKP iktidarı… REKLAM Türkiye; Evinden 25 kilo külçe altın ve milyon dolarlar çıkan daire başkanlarının, Yurtdışına 60 kilo altın kaçıran özel kalem müdürlerinin,

Evlerinden para sayma makineleri, ayakkabı kutuları çıkan, Kollarında rüşvet saatleriyle dolaşan, Evdeki paraları sıfırla diyen tapelerin sahibi bir avuç siyasetçi ve yandaşların ülkesi olduğu kadar; Haftadan haftaya değişen fiyat etiketleri karşısında; 22 bin lira maaşla geçinmeye çalışan asgari ücretlilerin, 14 bin lirayla hayata tutunmaya çalışan emeklilerin, Ektiği ürünün maliyetini dahi çıkaramayan çiftçilerin, Elektrik, su ve doğalgaz faturalarına, mutfak masraflarına gücü yetemeyen, ay sonunu getiremeyen milyonlarca dar gelirlinin de ülkesi… Belli bir kesim dünyalıklarını yapmış, Sülalesinin geleceğini garantiye almış, REKLAM Koltuklarından hiç kalkmayacakmış gibi, Gerine gerine gününü gün ederken, Milyonlar “bugünü de atlattık, yarına Allah kerim” diye diye ömür geçiriyor… Haksızlığı ve hukuksuzluğu bir yönetim şekli haline getiren AKP iktidarı, demokrasiden her geçen gün daha da uzaklaşarak çarşıdaki, pazardaki, mutfaktaki yangına da adeta odun atıyor. Faiz sebep enflasyon sonuç diyenler,

Hukuksuzluğun sebep, ekonomik çöküşün sonuç olduğunu, 19 Mart hukuk darbesinin sebep, Merkez Bankası’nın 52,5 milyar dolarlık yanan rezervinin sonuç olduğunu görmüyorlar mı? 19 Mart hukuk darbesinin yarattığı siyasi dalgalanmanın sonucu vatandaşlarımız yine çaresiz bir şekilde kredi kartlarından temel ihtiyaç alışverişlerine yöneldi. Tabloya bir göz atacak olursak; Merkez Bankası politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. REKLAM Ardından ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 6’ya kadar yükseldi. Ancak, Kasım 2024’te yapılan düzenleme sayesinde kredi kartı faiz oranları hala sabit ve bu artıştan etkilenmedi. Haliyle vatandaş geçimini kredi kartından sağladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 11 Nisan haftasında bireysel kredi kartı borcu toplamı ilk kez 2 trilyon lirayı geçti. Aynı haftada kredili mevduat hesabı borcu toplamı ise 522 milyar lirayı aşarak yarım trilyon sınırını geçti. 19 Mart’tan itibaren ihtiyaç kredisi faiz oranları sürekli arttı. 17 Mart’ta yüzde 4,69 olan aylık faiz,

24 Mart’ta yüzde 5,19’a, 14 Nisan’da yüzde 5,29’a, 21 Nisan’da ise yüzde 5,44 seviyesine çıktı. Vatandaşa geçinebileceği bir maaşı çok gören, Yüksek faizlerden dolayı ihtiyaç kredisi şansı tanımayan, Vatandaşa faizlerden faiz beğendiren AKP hükümeti sebep, REKLAM Kredi kartı kullanımlarının rekor seviyelere çıkması ise kaçınılmaz sonuç oldu. "SON BİR AYDA GIDA ENFLASYONU YÜZDE 32 ARTTI" Zirai don sonrasında son bir ayda gıda enflasyonu yüzde 32 arttı. Bu da bize, Türkiye’deki gıda fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösteriyor. Bereketli topraklarıyla övündüğümüz güzel ülkemizde artık mevsiminde ucuz ve taze meyve sebze tüketmek bile imkânsız hale geldi. Dünyada kendine yetebilen ender ülkelerden biriyken, Türkiye’yi getirdikleri hale bak! Bir ülkenin bu kadar kötü yönetilmesi için ekstra çaba sarf edilmesi lazım değerli arkadaşlar… Başka türlüsü mümkün değil… Taşından, toprağından, havasından, suyundan adeta bolluk bereket fışkıran bir ülkede; taze meyve ve sebzeye erişimin bu kadar zorlaşması ancak ve ancak AKP iktidarında olabilirdi. Onu da başardılar!

Bu iktidarın bu topraklarla belli ki bir alıp veremediği var. REKLAM Bu iktidarın 86 milyonun kursağından geçen her lokmada dahi gözü var. Ancak bizim de onlara bir çift sözümüz var. Bu yağma düzeni bitecek; sandık geldiğinde millet iktidara gelecek. Diploma iptaliyle başlayan hukuksuzluklar silsilesi, kanal İstanbul yağmacılığına dur diyen bürokratların tutuklanmasına kadar devam etti.. Hukuk olmayan bir ülkede her şey teker teker çöküyor… "EKREM İMAMOĞLU KORKUSU DA GÜNDEN GÜNE ARTIYOR" Bağımsız ve tarafsız yargıyı siyasetin elinde oyuncak haline getirenlerin Ekrem İmamoğlu korkusu da günden güne artıyor. Hiçbir dayanağı bulunmayan asılsız iddialarla, şaibeli gizli tanık beyanlarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargılama sürecindeki hukuksuzluklar, tarihe birer “utanç vesikası” olarak geçecek. İlk andan itibaren her bir aşamasında ayrı bir hukuksuzluğa tanıklık ettiğimiz bu “yargılama tiyatrosu” milletimizin vicdanında meşru değildir… “Gördüm, duydum” dedikodusu yapan “gizli tanıklarla” yola çıkan talimatlı yargı, bu bomboş dosyayı doldurma telaşı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir operasyon daha düzenledi…

REKLAM Yaratmaya çalıştıkları algının bir parçası olarak yine şafak vaktinde evlere baskın yapıldı. Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve yol arkadaşlarına yaptıkları yetmedi, ailesine, eşine dostuna varacak kadar, evladının kumbarasına el koyacak kadar çirkinleştiler. İstanbul’un temeline dinamit koymakla eşdeğer bir ihanet projesi olan Kanal İstanbul Projesi’ni sinsi sinsi başlatanlara “dur” diyen İSKİ yöneticilerini hedef aldılar. Akıllarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni fiili olarak çalışamaz hale getirecekler… Kurdukları kumpaslarla, bir yandan İstanbulluları hizmetsiz bırakacaklar, bir yandan da bu kadim kenti yağmalayacaklar… Hukuktan saparak, zorbalığa başvuranlar, CHP’yi, Ekrem Başkanı ve bürokratlarını susturacaklarını, geri adım attıracaklarını zannediyorlar… Ancak hukuksuzluktan gözü dönmüş AKP iktidarına rağmen, halka hizmet hız kesmeden devam edecek… Talimatlı yargınızla, muhalif kesim üzerinde sopa olarak kullandığınız tutuklamalarınızla, alnı ak başı dik yurtseverleri Silivri zindanlarına doldursanız da, bizi durduramayacaksınız. REKLAM Memleketteki bu hukuksuzluklardan, öğrencisinden sanatçısına, işçisinden esnafına herkes ama herkes etkilenirken,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gün aşırı "Yargı bağımsızdır" diyor. Yahu Sayın Tunç! Sen “Yargı bağımsız” deyince bağımsız mı oluyor? Önce soruşturma başlatan, sonra delil arayan, delil bulamayınca medya dedikodusu ve yandaşların iddialarıyla süreci devam ettirmeye çalışan savcılarla, yargı nasıl bağımsız olabilir? Gerçek sorumluları yargı önüne çıkarmayan bir iktidar nasıl yargı bağımsız ve tarafsız diyebilir! Bu ülkeye tam 35 yıldır hizmet veren yüksek yargı hâkiminin, Bolu Kartalkaya’da evladını kaybetmiş acılı bir babanın “Sorun aslında yargıya olan güven sorunu. Bugün yargıya olan güven yüzde 20'ler seviyesine indi” diyen feryadını duyun artık… "BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI, YAŞAM HAKKININ TEMİNATIDIR" Bağımsız ve tarafsız yargı, yaşam hakkının teminatıdır. Soma, Amasra, İliç, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, yeni doğan çetesi, Kartalkaya faciası…. REKLAM Bu ülkede yargı önünde hesabı sorulmayan her felaket bir sonrakine zemin hazırlamıştır. Bütün bunların sebebi de AKP’nin siyaseti, yolsuzluk ve usulsüzlükleri kapatmak için bir araç olarak kullanmasıdır.

Sanal iyilik tabloları ile örtüşmeyen gerçekleri artık görün! AKP iktidarı ülkede öyle bir usulsüzlük ve hukuksuzluk ağı ördü ki, televizyon programlarına konuk olan milletvekillerinin konuşacakları notlarına kadar müdahale ediyor. Fahrettin Altun, AKP milletvekillerine televizyon programına katılırsanız “bunları söyleyin” diye sufle veriyor! Açıkları o kadar çok ki, hiçbir konuyu, olayı ve yorumu, AKP’li milletvekillerin inisiyatifine, fikri muhasebelerine bırakamıyorlar. Açık açık, milletvekillerine yalan söyleme talimatı veren Fahrettin Altun bakın neler diyor; “KKTC, Halil Falyalı konusunda mümkünse konuya hiç girmeyin. Konu açılırsa FETÖ ve yabancı istihbaratın oyunu olarak değerlendirin. REKLAM 1 Mayıs’ta Taksim’e gitmek isteyenlerin terör bağlantılı marjinal gruplar olduğunu söyleyin. Kriminalleştirin! Bant meselesini gündemde tutun.” Boşuna demiyoruz, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi değil Dezenformasyon Yayma Merkezi diye… İşin içinden çıkamadıkları ne varsa FETÖ’ye bağlayan, Yabancı istihbaratın oyunları diyerek yalanla dolanla geçiştiren, Taksim’e çıkmak isteyen işçiyi, emekçiyi, halkı terörist diye yaftalayıp kriminalize edilmesi talimatı verenlere sesleniyoruz;