        Haberler Gündem Güncel CHP, Terörsüz Türkiye raporunu sundu | Son dakika haberleri

        CHP, Terörsüz Türkiye raporunu sundu

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında partisinin hazırladığı raporu sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:08 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:08
        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, raporu sunmasının ardından Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        AA'dan haberine göre partisinin Türkiye'de ivedilikle atılması gereken adımlara yer verdiği raporunu sunduklarını belirten Emir, raporun 53 sayfadan oluştuğunu bildirdi. Emir, "Türkiye'de hukuk devletinin nasıl örselendiğini, hukuk devletini yeniden ayağa kaldırmak için nelerin yapılması gerektiğini özetleyen, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulmamasının Türkiye'deki demokratik ortamı ve hukuk devletini nasıl sarstığını ortaya koyan bir rapor hazırladık." diye konuştu.

        Emir, hazırladıkları rapor doğrultusunda Türkiye'de hem Meclis hem idari işlemler alanında adımlar atılması durumunda daha demokratik, daha adil, toplumsal barışı sağlamış ve herkesin kendisini birinci sınıf vatandaş saydığı bir Türkiye'nin kurulmasının mümkün olacağını savundu.

        Raporda yasal düzenlemelere ilişkin önerilerine yer verdiklerini aktaran Emir, "Mesela Terörle Mücadele Kanunu'nun değişmesi gerekir. Terör tanımının belirginleşmesi çok önemli. Kayyum uygulamalarına bir an önce son verilmesi, seçimle gelenin seçimle gitmesi, İçişleri Bakanlığının idari tasarruflarıyla belediye başkanlarının görevden alınmaması çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Emir, seçilmişlerin duruşmalarının TRT'den yayınlanması, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan ve görevini kötüye kullanan yargı mensupları için de tazminat hukukunun geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Türkiye'de terörün kalıcı olarak sona ermesi için açık bir tavır sergilediklerini belirten Emir, partisinin, bu sorunların Meclis zemininde ve meşru aktörlerle konuşulması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

        Emir, Türkiye'de terörle mücadelenin sadece devletin savunma birimlerine bırakılamayacağını, siyasetin de bu konuda adım atması gerektiğini dile getirerek, bu noktada durmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Sadece Terörle Mücadele Yasası veya İnfaz Yasası'nda yapılacak bir değişiklikle bu sorunların çözülemeyeceğini ifade eden Emir, daha bütüncül, kucaklayıcı ve Türkiye'ye adaleti getirecek adımların atılması gerektiğini vurguladı.

        Emir, bir soru üzerine Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı ortak raporun hazırlanmasında CHP adına kendisinin görev alacağını da kaydetti.

        Raporun içeriğine ilişkin bir soru üzerine Emir, şu ifadeleri kullandı:

        "Raporumuzda umut hakkıyla ilgili herhangi bir atıf söz konusu değil. Bizim raporumuzda teröre bulaşmamış veya terör örgütü üyesi olmakla birlikte suç işlememiş terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili bir öneri de yok. Umut hakkıyla ilgili zaten bilinçli olarak koymadığımız bir şey ama diğer yönüyle, yani silahını bırakmış, suça karışmamış veya suça karışmış ama başka formüllerle başka ülkelere ne yapılacaksa bir sürü tartışma yürüyor. Bunlarla ilgili bizim duruşumuz çok açık. Türkiye'nin birinci partisi olarak toplumsal barışa hizmet edecek, şehit annelerini, gazilerimizi, terörle mücadelede büyük özverilerde bulunmuş vatandaşlarımızı ve 86 milyonu rahatsız etmeyecek ama gerçekten barışı kalıcılaştıracak adımları destekleriz, içinde ve öncüsü oluruz. Ama bunu öncelikle yapması gereken Adalet Bakanlığı bürokrasisidir. Adalet Bakanlığı bürokrasisinin çok seçenekli bir senaryoyla çalışıp bunu siyasetin önüne koyması gerekir. Biz ona göre eleştirilerimizi, katkılarımızı sunarız."

        Emir, Komisyon'un bundan sonra ortak raporun hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yapacağını belirterek, CHP'nin, Komisyon'dan ortak bir raporun çıkmasını önemsediğinin altını çizdi.

