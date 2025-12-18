CHP, Terörsüz Türkiye raporunu sundu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, raporu sunmasının ardından Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA'dan haberine göre partisinin Türkiye'de ivedilikle atılması gereken adımlara yer verdiği raporunu sunduklarını belirten Emir, raporun 53 sayfadan oluştuğunu bildirdi. Emir, "Türkiye'de hukuk devletinin nasıl örselendiğini, hukuk devletini yeniden ayağa kaldırmak için nelerin yapılması gerektiğini özetleyen, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulmamasının Türkiye'deki demokratik ortamı ve hukuk devletini nasıl sarstığını ortaya koyan bir rapor hazırladık." diye konuştu.

Emir, hazırladıkları rapor doğrultusunda Türkiye'de hem Meclis hem idari işlemler alanında adımlar atılması durumunda daha demokratik, daha adil, toplumsal barışı sağlamış ve herkesin kendisini birinci sınıf vatandaş saydığı bir Türkiye'nin kurulmasının mümkün olacağını savundu.

Raporda yasal düzenlemelere ilişkin önerilerine yer verdiklerini aktaran Emir, "Mesela Terörle Mücadele Kanunu'nun değişmesi gerekir. Terör tanımının belirginleşmesi çok önemli. Kayyum uygulamalarına bir an önce son verilmesi, seçimle gelenin seçimle gitmesi, İçişleri Bakanlığının idari tasarruflarıyla belediye başkanlarının görevden alınmaması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Emir, seçilmişlerin duruşmalarının TRT'den yayınlanması, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan ve görevini kötüye kullanan yargı mensupları için de tazminat hukukunun geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de terörün kalıcı olarak sona ermesi için açık bir tavır sergilediklerini belirten Emir, partisinin, bu sorunların Meclis zemininde ve meşru aktörlerle konuşulması gerektiğini ifade ettiğini aktardı. Emir, Türkiye'de terörle mücadelenin sadece devletin savunma birimlerine bırakılamayacağını, siyasetin de bu konuda adım atması gerektiğini dile getirerek, bu noktada durmaya devam edeceklerini bildirdi. Sadece Terörle Mücadele Yasası veya İnfaz Yasası'nda yapılacak bir değişiklikle bu sorunların çözülemeyeceğini ifade eden Emir, daha bütüncül, kucaklayıcı ve Türkiye'ye adaleti getirecek adımların atılması gerektiğini vurguladı. Emir, bir soru üzerine Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı ortak raporun hazırlanmasında CHP adına kendisinin görev alacağını da kaydetti. Raporun içeriğine ilişkin bir soru üzerine Emir, şu ifadeleri kullandı: