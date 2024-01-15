Haberler Dünyadan Chris Evans ile Alba Baptista aşka geldi - Magazin haberleri

Chris Evans ile Alba Baptista aşka geldi 2023'ün Eylül ayında evlendiklerini ilan eden Chris Evans ile Alba Baptista, geçtiğimiz hafta sonu çıktıkları gece gezmesinde romantik anlar yaşadı Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:01 facebook

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Oyuncu Chris Evans ile meslektaşı Alba Baptista, sessiz sedasız bir şekilde evlendiklerini 2023'ün Eylül ayında ilan etmişti. Chris Evans ile Alba Baptista, sadece çok yakın arkadaşlarının ve ailelerin katıldığı gizli bir törenle Chris Evans’ın memleketi Massachusetts’te nikâh masasına oturdu. Çift, Alba Baptista’nın memleketi Portekiz’de de küçük bir tören düzenledi.

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Chris Evans ile Alba Baptista, her ne kadar birlikte ilk kez 2022'de görüntülense de ikilinin 2021'in sonlarından beri birlikte olduğu söyleniyor.