Chris Hemsworth'un 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' filmi gişede çakıldı
Chris Hemsworth'un başrolde yer aldığı devam filmi 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' (Furiosa: A Mad Max Saga), dev prodüksiyon bütçesine rağmen ülkesi Avustralya'da bile ilgi görmedi
Chris Hemsworth'un başrolde yer aldığı ve 168 milyon dolar gibi dev bir bütçeyle çekilen 'Mad Max' serisinin yeni filmi 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' (Furiosa: A Mad Max Saga) gişede çakıldı. 40 yaşındaki Avustralyalı yıldızın, bütçesini karşılamaya çalışan filmi, ülkesinde sadece 3 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etti.
Avustralyalı izleyicilerin kıyamet gerilim filmini izlemeye ilgi duymadıkları öğrenilirken, 23 Mayıs'ta Avustralya'da vizyona giren film için bir sinema salonu, vizyon gününden bu yana sadece 220 bilet sattığını bildirdi.
Film, geçtiğimiz hafta gösterime girdiği ABD'de de benzer bir kaderi yaşadı. Ülkenin dört günlük Anma Günü tatili hafta sonu genellikle yılın en büyük gişe olaylarının yaşandığı dönem olur ancak bu yıl durum böyle değildi.
Tanıtım ve reklam hariç 168 milyon tutarında yüksek bir prodüksiyon bütçesine sahip olan Yeni Mad Max filminin 25.5 milyon dolarlık açılış hasılatından sonra önünde uzun bir yol olduğu görülüyor.
2015 yapımı 'Mad Max: Fury Road'un ön filmi olan film, 76 yabancı pazarda 33.3 milyon dolarlık bir açılışla ve dünya çapında 58.8 milyon dolarlık bir gösterimle ABD dışı pazarlarda pek başarılı olamamıştı.
Pek çok gişe analisti Furiosa'nın 40 milyon ila 50 milyon dolar aralığında bir çıkış yapacağını öngörmüştü, ancak film beklentilerin oldukça altında kaldı.
'Furiosa: Bir Mad Max Destanı', yaşadıklarından sonra güçlü bir savaşçıya dönüşen Furiosa’nın hikâyesini konu ediyor. Dünya çökerken Nice Annelerin Yeşil Diyarı'ndan kaçırılan genç Furiosa, Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar’da ilerleyen Furiosa, bu sırada Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye rastlar. İki diktatör egemenlik için savaşırken, Furiosa hem eve dönmenin yolunu bulmak için gereken araçları bir araya getirmek hem de karşılaştığı birçok sınavdan sağ çıkmak için zorlu bir mücadeleye girişir.