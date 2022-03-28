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Chris Rock kimdir, kaç yaşında, nereli? Will Smith'in tokat attığı Chris Rock hakkında bilgiler

2022 Oscar ödül töreninde tarihi bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, sevilen komedyen ve Oscar'ın sunucularından biri olan Chris Rock'a sahnede tokat attı. Peki, Will Smith'in tokat attığı Chris Rock kimdir, kaç yaşında, nereli?

Chris Rock kimdir, neden gündem oldu? Will Smith'in tokat attığı Chris Rock ne demişti?

94. Oscar ödül törenine Will Smith ile Chris Rock arasındaki olay damga vurdu. işte günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Chris Rock hakkında bilgiler...

CHRIS ROCK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Chris Rock, 7 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu oılarak 7 Şubat 1965 tarihinde Andrews'ta dünyaya geldi.

Ailesiyle birlikte Brooklyn'e giden Rock,'ın annesi işçi ve öğretmen, babası ise sürücü ve gazete dağıtıcısıydı.

Chris Rock'ın babası Julius 1989 yılıunda hayatını kaybetti. Diğer kardeşleriyse Andre, Tony, Brian, Kenny, Andi ve Jordan'dır.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SUNUCUSU CHRIS ROCK NE İŞ YAPIYOR?

Chris Rock Eddie Murphy tarafından keşfedildi. Kendisi Murphy'nin büyük bir hayranıydı ve onu kendine rol modeli olarak seçmişti. Chris ilk kez 1985'te New York'ta Catch a Rising Star'da stand up'a başladı. İlk kez Eddie Murphy'yle Beverly Hills Cop Part 2 filminde rol aldı. Chris Rock ilk başarısını 1990'da yaptı, bu zaman o Saturday Night Live'ye girdi. Burada Adam Sandler, Chris Farley, David Spade gibi isimlerle arkadaş oldu. Daha sonra müzik içerikli CB4 filminde ilk başrolünü oynadı ve filmin yapımcılığını da üstlendi. 1994'te ilk HBO özel Stand Up'nı yaptı, yarım saat süren Big Ass Jokes pek fazla bilinmese de Chris Rock'ın ününü artırmada yardımcı oldu. 1995 yılında The Immortals ve Panther filmlerinde rol aldı. Immortals'da biraz komik olan bir rolde çıkan Chris, Panther filmindeyse yine komik olsa da film biraz dramatik içerikliydi.

1997 yılında Chris The Chris Rock Show diye bir program sundu, fazla sürmese de programa Bernie Mac ve Martin Lawrence gibi isimler konuk oldu. 96'da çıkardığı ve yazdığı Rock This! (Rock Bu) kitabıyla kendi komedi tarzını bir kez daha göstermiş oldu.

Eski Stand up'ları Comedy's Dirtiest Dozen'den izlemek mümkündür. İlk HBO özel stand up'ı big ass jokes oldu. 1996'da Bring The Pain isimli bir HBO stand up daha yaptı, insanları çok güldüren fakat küfürler de içeren Bring The Pain'e sonda Adam Sandler, Eddie Murphy, Chris Farley'e özel teşekkür gönderdi. 1999'da Bigger and Blacker ve 2004'te Never Scared stand up'larını yaptı: Rap, uyuşturucu, Tupac, evlilik, hastalıklar vesaire konulara değinen Chrisin Bigger and Blacker stand up'ından Silah kontrol esprisi Oscarlı belgesel Bowling for Columbine'de de yer aldı. Ayrıca Jim Carrey ve Renee Zellwegerin başrolünde oynadığı Ben, kendim ve sevgilim filminde kısa olarak Bring the Pain isimli stand up konserinden sandviç sahnesi göründü. Comedy Central tarafından yapılan tüm zamanların 100 en iyi stand up'ında Chris 5. yerde oldu.

CHRIS ROCK EVLİ Mİ?

Chris kendisine Steve Martin, Eddie Murphy ve Richard Pryor gibi isimleri örnek alıp ve onları kahraman gibi görmektedir. 1996 yılının 23 Kasımında Malaak Comptonla evlendi. Compton, StyleWorks'de çalışmaktaydı. Ve Chris Rock'la Lola Simone ve Zahra Savannah adında iki kızları oldu.

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