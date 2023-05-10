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Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı

Dört ay önce eşi John Legend ile Esti adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak üçüncü kez anne olma sevincini yaşamıştı. Bebeğini sezaryen yöntemiyle dünyaya getiren Teigen, kızına taşıyıcı anne aracılığı ile kavuştuğu yönündeki iddialara doğum anında çekilen fotoğraflarla cevap verdi

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  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    2013'te evlenen model Chrissy Teigen ve müzisyen John Legend için son birkaç yıl oldukça zor geçmişti. Ekim 2020’de ölü doğum yapan ve ailesini büyütmeyi beklerken bebeğini kaybeden Chrissy Teigen, yaşadığı acı dolu günleri zorlukla atlatmıştı. 
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    O günlerde yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Teigen, ameliyat masasında kaybettiği bebeğiyle çekilen fotoğraflarını da yayımlamıştı. 
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    Acısını hafiflettikten sonra yeniden anne olmak istediğini söyleyen Chrissy Teigen, bu kez hamile kalmakla ilgili sıkıntılar yaşamış ve eşi John Legend ile birlikte tüp bebek yöntemini kullanarak çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Çiftin beklediği müjdeli haber ise ölü doğum yaptıktan iki yıl sonra geldi. 
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    Ocak 2023'te Esti adını verdikleri bir kız çocukları olan Chrissy Teigen ve John Legend, üçüncü kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Teigen, hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    Bu süreçte bikinili fotoğraflarını da yayımlayarak büyüyen karnını gözler önüne seren Chrissy Teigen, durumunu abartmakla suçlanmıştı. Teigen, doğumdan sonra da kızı Esti'nin iki büyük çocuğunun kardeşleriyle olan ilişkisinin, 3 çocuklu hayatının tam bir portresini çizmeye devam ediyor. Fakat ünlü isim, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili dedikodulara son verebilmiş değil. 
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, Chrissy Teigen'ın bebeğini kaybettikten sonra yaşadığı sağlık sorunları yüzünden hamile kalamadığını ve hamileliğinin yalan olduğunu, bebeğine taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğunu iddia etti.
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    Chrissy Teigen, hakkında ortaya atılan iddialara son vermek için doğum anında çekilen fotoğrafını yayımladı. 
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    Ameliyat masasında sezaryen olduğu, dikişlerinin atıldığı ve kızı Esti’nin doktorların elinde havada tutulduğu anın fotoğrafını paylaşan Chrissy Teigen, fotoğrafın üzerine de "Ne kadar da geçekçi bir sahte karın" yazarak kendisine bu konuda saldıranlara gönderme yaptı.
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    Tıpkı ölü doğum yaptığı zamanda olduğu gibi son doğumunun da tüm anlarını kayıt altına aldığını açıklayan Chrissy Teigen ilk iki doğumunu normal yaptıktan sonra bu kez neden sezaryen tercih ettiğini ise "Her iki yöntemi de deneyimlemek ve nasıl hissettirdiğini öğrenmek istediğim" diyerek açıkladı.
  • Chrissy Teigen 3'üncü çocuğunun doğum anını paylaştı - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUĞU VAR

    Öte yandan Chrissy Teigen ile John Legend'ın Luna ve Miles adında iki çocuğunu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram

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