Tıpkı ölü doğum yaptığı zamanda olduğu gibi son doğumunun da tüm anlarını kayıt altına aldığını açıklayan Chrissy Teigen ilk iki doğumunu normal yaptıktan sonra bu kez neden sezaryen tercih ettiğini ise "Her iki yöntemi de deneyimlemek ve nasıl hissettirdiğini öğrenmek istediğim" diyerek açıkladı.