"APTAL BİR ŞAKAYDI"

Teigen, kendisine yapılan yorumlardan birine yanıt verirken, takip talebiyle ilgili "Sadece aptalca bir şakaydı, çünkü ben ezik biriyim" ifadesini kullanmıştı.

Ancak bir süre sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi hesabı tarafından takip isteği almıştı.