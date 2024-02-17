Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor

"BENCE KORKU FİLMLERİ ÇOK İLGİNÇ"

Londra'daki İngiliz Film Enstitüsü'nde (BFI) katıldığı bir söyleşide konuşan ünlü yönetmen, izleyicilerden gelen, korku filmi yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna; "'Oppenheimer'ın konusuna uygun olduğunu düşündüğüm için kesinlikle korku unsurları var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Bence korku filmleri çok ilginç. Çünkü çok sinematik araçlara dayanıyorlar, gerçekten olaylara verilen içgüdüsel tepkilerle ilgililer ve bu yüzden bir noktada bir korku filmi yapmayı çok isterim ama gerçekten iyi bir korku filminin gerçekten olağanüstü bir fikir gerektirdiğini düşünüyorum. Ve bunlar çok az sayıdadır. Dolayısıyla buna uygun bir hikâye bulamadım.