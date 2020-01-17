Yazar Christopher Tolkien hayatını kaybetti

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Fantastik edebiyatın en ünlü ismi J. R. R. Tolkien'in dört çocuğundan biri olan Christopher Tolkien ya da tam adıyla Christopher John Reuel Tolkien 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tolkien'in ölümü Yüzüklerin Efendisi hayranlarını yasa boğdu.

BABASININ MİRASINI DEVAM ETTİRMİŞTİ

Modern fantastik edebiyatın babası sayılan J.R.R. Tolkien'in ölümünden sonra, oğlu Christopher Orta-Dünya mitolojisini devam ettirmişti.

Christopher Tolkien babasından kalan çalışmaları derlemesiyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Hayatı boyunca 20'den fazla kitabın editörlüğünü üstlenen Tolkien, Yüzüklerin Efendisi haritalarını da bizzat çizmişti.

CHRISTOPHER TOLKIEN KİMDİR?

Christopher Reuel Tolkien yazar J. R. R. Tolkien'in (1892–1973) en küçük oğludur. En çok, babasının ölümünden sonra yayımlanan eserlerinin yayım yönetmeni olarak bilinir. Babasının eseri Yüzüklerin Efendisi’nin haritalarını bizzat çizmiş ve C. J. R. T. şeklinde imzalamıştır. J harfi John'un kısaltmasıdır ve John, yazarın vaftiz adıdır, Christopher Tolkien bu ismi günlük hayatta kullanmamıştı.