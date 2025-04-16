Bir sanat eseri, bir günlük ve bir içecek tarifinin ortak noktası ne olabilir? Hepsi çözülmemiş birer şifreyle tarih sahnesinde yerini aldı. İşte kriptoloji meraklılarının yıllardır çözmeye çalıştığı, cevabı bilinmeyen üç büyük gizem…

1. KRYPTOS HEYKELİ’NİN SON MESAJI: CIA BAHÇESİNDEKİ GİZEM ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Virginia’daki genel merkezinin bahçesinde yer alan Kryptos Heykeli, 1990 yılında sanatçı Jim Sanborn tarafından tasarlandı. Bronzdan yapılmış bu heykel, dört bölümden oluşan karmaşık bir şifre içeriyor.

Sanborn’un şifreleme uzmanı Ed Scheidt ile birlikte geliştirdiği metinler, yıllardır istihbarat çalışanları, amatör kriptograflar ve akademisyenler tarafından çözülmeye çalışılıyor.

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Heykeldeki dört şifreli metinden ilk üçü çözüldü; ancak dördüncü ve son bölüm hala çözülemedi. Bu son kısım, dünya çapında zihinleri meşgul eden bir bilmeceye dönüştü. Sanborn, zaman zaman bu şifreye dair ipuçları paylaşarak merakı canlı tutuyor. Sanat eseri olmasının yanı sıra, Kryptos aynı zamanda modern şifreleme tarihinin simgesel yapıtlarından biri haline geldi.

2. COCA-COLA’NIN ORİJİNAL FORMÜLÜ: GİZLİLİĞİN SIRRI Coca-Cola’nın özgün formülü, markanın kuruluşundan bu yana en çok korunan ticari sırların başında geliyor. 1886 yılında Atlanta’da Eczacı John Pemberton tarafından geliştirilen içecek, kısa sürede popülerlik kazandı. Ancak içeriği ve tam oranları, sadece birkaç üst düzey yönetici tarafından biliniyor. Orijinal tarifin yazılı olduğu düşünülen belge, Atlanta’daki World of Coca-Cola müzesinde sergileniyor; fakat kasanın içindeki içerik hala belirsizliğini koruyor. Şirket, formülü ticari değerinin çok ötesinde, kültürel ve sembolik bir miras olarak görüyor. Yıllar boyunca birçok kişi ve kurum bu formülü çözmeye çalıştıysa da, resmi açıklamalara göre formül hiçbir zaman kamuya tam anlamıyla açıklanmadı. 3. RICKY MCCORMICK’İN NOTLARI: FBI’IN ÇÖZÜLEMEYEN GÜNLÜK ŞİFRELERİ 1999 yılında Missouri eyaletinde bulunan 41 yaşındaki Ricky McCormick’in cesedi, beraberinde iki el yazısı notla bulundu. Notlar, anlamı hala çözülememiş karmaşık şifreler içeriyor. FBI, bu belgelerin bir cinayete dair ipuçları taşıyabileceğini düşünerek yıllardır çözüm üzerinde çalışıyor.