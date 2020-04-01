Çiçek kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan misafirler geldiğinde hemen ikram edebileceğiniz basit bir tarifle karşınızdayız. Kurabiyeler her eve bulunan malzemelerle kolayca yapılabilmesiyle ekonomiktir. Bu tarifimizde çiçek kurabiyemizi iki renkli yapacağız ancak siz dilerseniz kurabiye kalıbıyla çiçek şeklini verdiğiniz kurabiyenizin ortasına bonibon koyup çiçek görüntüsü elde edebilirsiniz.

Çiçek Kurabiye Malzemeler:

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

1, 5 su bardağı pudra şekeri

1, 5 su bardağı mısır nişastası

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

3,5 su bardağı un

Çiçek Kurabiye Yapılışı: