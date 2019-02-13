Çiçek piyasasında yaşanan hareketliliği değerlendiren Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Metin Aydemir, "Çiçek satışı Sevgililer Günü'nde normal zamanlara göre 3 kattan fazla artıyor." dedi.

Aydemir, geçen yıl aynı dönemde Ankara'ya 3,5 milyon çiçeğin getirildiğini anlatarak, bu yılki sayının 4 milyon civarında olduğunu dile getirdi.

Çiçek fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Aydemir, Sevgililer Günü'nün sembolü olan yerli gülün tane fiyatının 10-25 lira, orkidenin 100-200 lira, kır çiçeklerinin demetinin de 25-35 liradan satıldığını kaydetti.

"GÜL SAĞLAM, SERT VE DOLGUN OLMALI"

SS Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ankara Şube Müdürü Sezgin Nargün de kesme çiçeğin başlıca üretim bölgelerinin Antalya, İzmir, Yalova, Sakarya, Tokat, Mersin ve Adana olduğunu söyledi.

Kış mevsiminde üretimin, iklimin daha yumuşak olduğu İzmir, Adana ve Mersin'de, yaz mevsiminde ise Tokat ve Yalova gibi merkezlerde yoğunlaştığını bildiren Nargün, İç Anadolu'nun en büyük satış ve dağıtım yeri olan Ankara mezatına Çankırı, Çorum, Sivas ve Nevşehir'den gelen çiçekçilerin rağbet gösterdiğini ifade etti.

Nargün, gülün kalitesinde dayanıklılık, bitkinin kafa çapı, gövdenin ve dalının yapısı ve yaprakların canlılığının belirleyici olduğunu kaydederek, "Gülün sağlam, sert ve dolgun olması gerekiyor. Gonca gibi tamamen açmamış, daha kapalı ve sıkı ürünler tercih edilirse vazoda bekleme süresi daha uzun olur." dedi.



