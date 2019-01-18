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"BU FİLM BANA YENİ KAPILAR AÇTI"

Filmde Erdal Beşikcioğlu ile başrolü paylaşan Burcu Biricik ise film ile ilgili olarak, "Bu film bana yeni ufuklar ve yeni kapılar açtı. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Dönem filminde rol almak bana ayrı bir heyecan kattı. Onun için de filmi çok merak ediyorum" dedi.