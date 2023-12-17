Haberler Yaşam Ciddi derecede zarar veriyor! İşte asla dokunmamanız gereken 7 bitki!

Ciddi derecede zarar veriyor! İşte asla dokunmamanız gereken 7 bitki! Doğa, hem güzel hem de tehlikeli olabilen çeşitli bitkilere ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkilerden bazıları, temas halinde ciddi sağlık sorunlarına veya hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle, bu tür bitkilerden uzak durmak ve onları tanımak önemlidir. İşte dokunduğunuzda ciddi zararlar meydana getirebilecek 7 bitki... Habertürk Giriş: 17.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:42 facebook

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Doğa, güzel ve büyüleyici bir yerdir. Ancak, doğada dikkat edilmesi gereken tehlikeler de vardır. Bu tehlikelerden biri, zehirli bitkilerdir ve bunlar cilt tahrişinden ölüme kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, bu bitkileri tanımak ve onlardan uzak durmak önemlidir. İşte mutlaka tanımanız ve temas etmemeniz gereken 7 bitki…

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MANŞİNEL Manşinel Florida'ya, Karayipler'e ve bazı bölgelere özgü yaprak dökmeyen bir ağaçtır Orta ve Güney Amerika. Yaprakları ve meyveleri elmaya benzer. Zararsız gibi görünse de İspanyollar ona manzanilla de la muerte ("küçük ölüm elması") adını koymuştur. İçeriğinde toksin barındırır ve yenmesi durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yaprakların ve kabuğun sütlü özsuyu, güçlü bir alerjik cilt reaksiyonuna neden olan forbol adı verilen tahriş edici bir kimyasal içerir. Ağacın içinden düşen yağmur damlaları forbol toplayabilir ve altında duran kişiyi yakabilir. Ağaca dokunmak bile cildin su toplamasına neden olabilir.