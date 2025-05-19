NOW'ın yeni dizisi Çift Kişilik Oda için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor. Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Gözde Seda Altuner, Levent Ülgen, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp gibi oyuncuları buluşturan yapımdan yeni bir tanıtım geldi. Böylece MF Yapım’ın dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte NOW'ın yeni dizisi Çift Kişilik Oda yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.