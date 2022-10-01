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Haberler Merak Edilenler Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartlar ne? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler?
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Çiftçi Kayıt Sistemi'nde başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak!

Vatandaşların gündeminde ÇKS yani Çiftçi Kayıt Sistemi yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, başvuruların gece yarısı itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartlar ne? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler?

Bakan Kirişçi'nin açıklamalarının ardından Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Merak edilen, "Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartlar ne? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ E-DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Ekim 2022 saat 00.00 itibariyle e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için, 'www.turkiye.gov.tr/tarbil-ciftci-kayit-sistemi-cks-basvurusu-4252' adresini tıklayabilirsiniz. Bu adres sizi e-Devlet kapısına yönlendirecek.

Başvurular yukarıda da belirtildiği gibi dijital platformlarda e-Devlet üzerinden yapılacak.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Çiftçi kayıt sistemi için gereken belgeler şu şekildedir;

  • 1 adet kimlik fotokopisi,
  • Nüfus müdürlüklerinden temin edilmiş nüfus kayıt örneği,
  • En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf,
  • Sigortası aktifse veya emekliyse sigorta numarası,
  • Çiftçi kütük belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilmesi ve muhtar tarafından onaylanması gerekmektedir),
  • İmza sirkülerinin, yetki belgesinin ve vergi levhasının fotokopisi,
  • Tapu kayıt örneği veya tapu fotokopileri (ilçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir).

ÇİFTÇİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Çiftçilik belgesi için e-Devlet üzerinden 'çiftçi kayıt formu' bölümüne girin. Formu doldurun ve Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapın. İnceleme sürecinden sonra onay çıkarsa belgeleriniz teslim edilir. Kayıt türleri üçe ayrılmaktadır:

  • Toprak sahiplerinin başvurusu,
  • Toprak kiralayan kimselerin başvurusu,
  • Toprak birinci dereceden yakınlarına ait olan kimselerin başvurusu

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