Bakan Kirişçi'nin açıklamalarının ardından Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Merak edilen, "Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartlar ne? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ E-DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Ekim 2022 saat 00.00 itibariyle e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için, 'www.turkiye.gov.tr/tarbil-ciftci-kayit-sistemi-cks-basvurusu-4252' adresini tıklayabilirsiniz. Bu adres sizi e-Devlet kapısına yönlendirecek.

Başvurular yukarıda da belirtildiği gibi dijital platformlarda e-Devlet üzerinden yapılacak.