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Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte cinayet sanığının cezası belli oldu
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Çifte cinayet sanığının cezası belli oldu! Mahkeme indirim uygulamadı

Konya'da, kayınpederi Bekir Dağdeviren ile bacanağı Mustafa Arslan'ı iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak'ın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı

Çifte cinayet sanığının cezası belli oldu
DHA

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan (41) şiddet gördüğü için 2020 yılının eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı.

Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021 günü akşam saatlerinde Konya'da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in (68) evine gitti.

EVİNDE ÖNÜNDE TARTIŞIP, TEHDİT ETTİ İDDİASI

Bekir Dağdeviren
Bekir Dağdeviren

Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan (36) ile tartışıp tehdit etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

ÇEVREDEKİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Mustafa Arslan
Mustafa Arslan

Şenol Yasak, bir gün sonra iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurup öldürdü. Yasak, bacanağının kamyonetini alıp bu kez kayınpederi Bekir Dağdeviren'in iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle vurup, karnından yaralayan Yasak, içeri girip kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e da ateş etmek istedi.

Enes Dağdeviren engellemeye çalışırken, çevredekiler müdahale ederek Yasak'ı yakaladı. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 KEZ AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR RAPORU ALINDI

Şenol Sayak hakkında Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürecinde mahkeme heyeti tarafından Şenol Yasak için iki kez akıl sağlığı raporu istendi. Adli Tıp Kurumu'nun iki raporunda da cezai sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediği belirtildi. Yasak'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hırsızlık" suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Şenol Yasak, bugün 9'uncu kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu Şenol Yasak'ı kayınpederi Bekir Dağdeviren ve bacanağı Mustafa Arslan'ı 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Yasak, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, öldürdüğü bacanağının kamyonetini aldığı için de "nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı.

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