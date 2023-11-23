Çifti soba ayırdı!

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde yaşayan Özcan Çiftçibaşı, gece sobadan sızan gazdan etkilenerek uyandı.

Yan odada bulunan eşi Saliha Çiftçibaşı'nı (55) kontrol eden Özcan Çiftçibaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER HASTANEYE KALDIRDI

Adrese gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Saliha ve Özcan çiftini Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KADIN KURTARILAMADI

Burada Saliha Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özcan Çiftçibaşı'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.