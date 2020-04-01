Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte Güneydoğu’dan sofralarımıza yayılmış ilk başta herkesin bildiği gibi etli ve uzun yoğrulan versiyonuyla soframıza misafir olmuş ardından yoğun hayat temposuna uyum sağlayarak çabuk yoğrulan etsiz çeşidi daha çok sevilip tutulmuştur. Her sokakta bir tane mutlaka çiğ köfteci vardır ancak bu tarifi bir de evinizde denemenizi tavsiye ederiz. Etsiz çiğ köftenin püf noktası ise tüm malzemelerin robottan geçirilmesidir.

Çiğ Köfte Malzemeler:

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Çiğ Köfte Yapılışı: