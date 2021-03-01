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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Çiğ köftecideki dehşette kan donduran paylaşım: İstediğimi döverim - Haberler
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Görüntüler dehşete düşürdü! Çiğ köfteciyi döven saldırgandan kan donduran paylaşım!

Afyonkarahisar'da G.Ş.'nin, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'yı yumruklayıp darbettiği anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, büyük tepki çekti. Kan donduran olaydan sonra ise yeni bir gelişme yaşandı. Saldırgan, tepkiler üzerine sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum" şeklinde paylaşımlar yaptı

SON DAKİKA: Çiğ köftecideki dehşette kan donduran paylaşım: İstediğimi döverim - Haberler
Çiğ köftecideki dehşette kan donduran paylaşım!
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DHA

23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi.

DHA'nın haberine göre Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan G.Ş.

Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, Y.K.'yı yumruklayan G.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş.'ye ulaşarak, tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi.

G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum.” "Abartılacak bir şey yok. "Hak edene hakkını verdim sadece", "O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş", "Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti. Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin", "Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz", "Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir", "Nolur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz bir nolur" paylaşımlarında bulundu.

ÇİĞ KÖFTE FİRMASI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren çiğ köfte firması ise Afyonkarahisar'daki şubesinde çalışan Y.K.'nin yaşadığı olay ve durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Y.K.'nin işten ayrılmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu talihsiz olayda çalışanımız, evrensel insani değerlere ve kurumsal kimliğimize yakışır şekilde hareket etmiş, en ağır tahrikler karşısında bile efendiliğini bozmadan davranış sergilemiştir.

Tarafımıza gelen sorularda, çalışanımızın iş akdinin feshedilip edilmediği merak edilmektedir. Bilakis çalışanımıza, şartlarının iyileştirilerek ve terfi alarak çalışma hayatına devam etmesinin önerildiğini belirtmek isteriz. Çalışanımızın sağlık durumu şu an iyidir. Talihsiz olayın olumsuz etkilerini atlatabilmesi için kendisine istirahat izni verilmiştir" denildi.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Darbedilen iş yeri çalışanı Y.K. ise, "Benim hiçbir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum" dedi.

Savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Y.K., gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saat 21.15'te dükkanda beklerken bir müşterinin geldiğini söyledi.

Müşterinin alkollü olduğunu gözlemlediğini anlatan YK., şunları kaydetti:"Bir acısız çiğ köfte istedi. 'Tabii' dedim, yaptım verdim. Yemeğe başladığında iki tane arkadaşı geldi. Onlara da dürüm istedi. 'Acılı mı acısız mı yapayım?' dedim. 'Hayır onlara acılı yap' dedi. Bu iki dürümü hazırlarken bana 'acılı olmuş' dedi. 'Abi ben size acısız yaptım, istersen tekrar yapayım' dedim. Kalktı geldi, 'gel tadına bak' dedi. Sonra sinirlendi, birden elindeki çiğ köfte dürümünü bana fırlattı. Hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip darbetti. O an alkollü olduğu için ve orası benim iş yerim olduğu için karşılık vermek istemedim. O yüzden sadece kendimi savundum. Sakinleştirmek için çabaladım, sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce dükkandan çıktı."

"İŞTEN ÇIKMA GİBİ BİR DURUMUM YOK"

Y.K., işinden ayrılmadığını hem dinlenmek hem de "ailesinin rahat etmesi" için izin aldığını vurgulayarak, "Patronum da yardımcı oldu, 'tabii' dedi. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. İşten çıkma gibi bir durum yok. Kameramız sesli ve görüntülü. Emniyete de verildi. Benim hiç bir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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