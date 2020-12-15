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Çiğ kuru yemiş nedir? Çiğ kuru yemişin faydaları nelerdir?

Kuruyemişler son derece sağlıklıdır ve hareket halindeyken atıştırmak için ideal yiyeceklerdir. Sağlıklı yağlar, lif, protein içerirler ve birçok önemli besleyici madde ve antioksidan kaynağıdırlar. Peki çiğ kuru yemiş nedir? Neye iyi gelir? Çiğ kuru yemişin faydaları nelerdir?  

Çiğ kuru yemiş nedir? Çiğ kuru yemişin faydaları nelerdir?

Kavurma işlemi, kuruyemişin yapısını ve kimyasal bileşimini değiştirir. Özellikle rengini değiştirir, nem içeriğini azaltır ve gevrek doku kazandırır. Çiğ ve kuru kavrulmuş kuruyemişlerde çok benzer miktarda yağ, karbonhidrat ve protein bulunur. Her ne kadar, kuru kavrulmuş olanda, gram başına biraz daha fazla yağ ve kalori olsa da aralarındaki fark çok azdır. 28 gram çiğ badem 161 kalori ve 14 gram yağ içerir; oysa aynı miktarda kuru kavrulmuş badem 167 kalori ve 15 gram yağ içerir. Benzer şekilde; 28 gram çiğ ceviz 193 kalori ve 20 gram yağ içerir ancak aynı miktarda kavrulmuş ceviz, 199 kalori ve 21 gram yağ içermektedir. Kavurma işlemi sırasında kuruyemişler nemini kaybederler. Bu nedenle, kavrulmuş kuruyemişin ağırlığı, çiğ ağırlığından daha azdır. Çiğ ve kavrulmuş kuruyemişlerin protein ve karbonhidrat içerikleri de çok benzerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi, yağda kavrulmuş olanların yağ ve kalorisi, kuru kavrulmuş olanlardan daha yüksektir. Bunun nedeni, kuruyemişlerin doğal olarak fazla yağ içermesi ve eklenen yağın fazlasını absorbe edememesidir.

Çiğ Kuru Yemiş Niçin Tavsiye Edilmektedir?

Bazı besinler kavurma sırasında kaybolur. Kuruyemişler; E vitamini, magnezyum ve fosfor da dahil olmak üzere besleyici vitamin ve minerallerin mükemmel kaynağıdır. Ayrıca antioksidanlar da içerir. Bu besin maddelerinin bazıları ısıya duyarlıdır ve kavurma işlemi sırasında kaybolabilir. Örneğin, bazı antioksidan türleri kavrulurken bozulur. Antioksidanlar sağlığımız için önemlidir, çünkü hücrelerinizi serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya yardımcı olurlar. Tüm antioksidanlar kavurma ile hasar görmez. Bir çalışma antep fıstığı ve fındıkta bulunan lutein ve zeaksantin antioksidan miktarlarının kavrulma işleminden etkilenmediğini bildirmiştir. Çalışmalar ayrıca; E vitamini, tiamin ve karotenoidlerin kavurma sırasında kaybolduğunu göstermektedir. Ancak kaybın boyutu kuruyemişin türüne ve kızartma sıcaklığına bağlıdır. Artan kavurma sıcaklıklarına paralel olarak vitamin kayıpları da aynı oranda artmaktadır.

Çiğ Kuru Yemişin Faydaları Nelerdir?

Kuruyemişler içerdikleri vitaminlerle sağlık dostu bir atıştırmalıktır. Kuruyemişler aynı zamanda birçok hastalığa karşı bariyer görevi oluşturduğu bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. Kanserden beyin sağlığına kadar birçok hastalığa karşı direnç sağlar. Çiğ kuru yemiş, kavrulmuş kuruyemişlere göre daha sağlıklıdır. Çünkü;

  • Yemişler çiğ yani doğal halleri ile çok daha sağlıklıdırlar. Kavruldukları esnada ısıya maruz kalırlar ve bu yemişin içinde bulundurduğu doğal yağın trans yağına dönüşme ihtimali vardır. Ayrıca kavrulma esnasında kullanılan tuz sağlığa zararlıdır.
  • Bazı kabuklu kuruyemişler kavruldukları esnada ince kabuklarını kaybetmektedirler. Yalnız bu kabuklar içerisindeki yemişten daha fazla lif taşıyabilmektedirler.
  • İlk maddede belirttiğimiz üzere kavurma işlemi tuz ile yapılmaktadır. Bunun sonucunda da sürekli bol tuzla kavrulmuş yemişleri yemek bir takım sağlık sorunlarına yol açabilir. En bilinen ve sıkça görülen hastalıklardan biri olan tansiyon bu durumda kaçınılmaz olacaktır.
  • Kavrulurken yüksek ısıya maruz kalan kuruyemişler içerisinde doğal olarak barındırdığı protein, mineral ve vitamin gibi besin değerlerini kaybedebilmektedirler. Yani kavrulmuş kuru yemişe oranla çiğ kuruyemiş çok daha zengin bir besin kaynağıdır.
  • Araştırmalara göre kavrulmuş kuruyemişler kişide normale göre daha fazla tüketme isteğine neden olmaktadır. İçerisinde oldukça fazla yağ barındırması nedeniyle extra tüketimler kişide kilo alımına sebep olacaktır.
  • Çiğ olarak tüketilen kuruyemişler içerisinde barındırdığı lipaz enzimleri sayesinde yağ yakımını hızlandırarak kilo verme sürecini hızlandırır. Kavrulmuş yemişlerde ise lipaz enzimleri öldüğü için yağ yakımı konusunda ki faydasını yitirmektedir.
  • Belirttiğimiz üzere kavrulma işlemi esnasında kuruyemişler kabuklarını kaybetmektedirler. İçerisinde yüksek miktarda lif barındıran bu kabuklardan insan vücudunu mahrum bırakmamak gerekir.
  • Kavurma işlemi, kuruyemişin yapılarını ve kimyasal bileşimini değiştirir.
  • Kavurma işlemi esnasında kuruyemişler nemini kaybeder. Bu nedenle de kavrulmuş bir yemişin ağırlığı çiğ olana göre daha azdır. Bu bilgi bize kavrulmuş yemişlerin yağ içeriğinin neden daha yüksek olduğunu da açıklar.
  • Çiğ kuruyemişler düşük oranda doymuş yağ asidi ve yüksek oranda da doymamış yağ asidi içerir. Bu yağ asitleri kavrulma işlemleri esnasında bozularak zararlı hale gelir.
  • Sağlık için önemli olan antioksidanlar çiğ haldeki yemişte doğal olarak mevcuttur. Ancak kavurma işlemi esnasında bu antioksidanlar yüksek ısıya maruz kaldıkları için azalırlar.
  • Yapılan çalışmalar sonucunda kavurma işlemi sırasında yemişin doğal olarak içinde barındırdığı E vitamini, tiamin ve karotenoidlerin kaybolduğunu göstermektedir.

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