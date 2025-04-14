Çiğli'de işten çıkarılan kadınların eylemi sürüyor

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde çalışırken 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan ve zaman zaman eylem yapan işçiler, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı. İşçiler "Yürüyen ayaklar susturulan işçilerin sesidir", "CHP'ye adalet, işçiye istisna mı?", "Adalet herkes için adalet" ve "İşimizi geri alacağız" yazılı pankartlar açtı ve sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Hale Ören Özdinçer, şunları kaydetti:

"Kadın emekçiler olarak 1 Mayıs işçinin birlik ve mücadele gününde Çiğli Belediyesi önünden Ankara CHP Genel Merkezi önüne yürüyeceğiz. Bu yürüyüş siyasi bir çekişme değildir. Bu yürüyüş, işçi sınıfının yanında yer almayan siyasete karşı yapılmış bir yürüyüştür. Buradan tüm işçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Sesimize ses olun, bize kulak verin. Yanımızda olun, çünkü biz kazanırsak bütün işçiler kazanır."

Kadın işçiler, 7 Nisan'daki eylemde, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan kadın emekçiler olarak CHP Genel Merkezi önüne yürüyüş başlatacaklarını açıklamıştı.