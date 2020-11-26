Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz nereli?

Cihan Yavuz kimdir? Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, gündemi takip edenler tarafından merak edilip araştırılan isimlerin başında yer alıyor. Peki, Cihan Yavuz nereli ev kimdir? İşte, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ile ilgili detaylar...

Cihan Yavuz kimdir? Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz nereli?

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı. Peki, Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz kaç yaşında ve nereli? İşte, merak edilen detaylar...

CİHAN YAVUZ KİMİDR?

Cihan Yavuz 1978 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. 42 yaşındaki Cihan Yavuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Bitlis Tatvan'da tamamladı. Yavuz, 1998 yılında İstanbul'a taşındı.

1998 yılında İstanbul'a taşınan Cihan Yavuz, 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalıştı. 2001-2003 yılları arasında İSKİ'ye bağlı bir şirkette çalıştı. 2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)'ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu.

2010 yılında tekrar İstanbul'a gelen Yavuz, TV Kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı. 2014 yılından beri özel bir şirkette Proje Yapım Koordinatörü olarak çalışan Cihan Yavuz 31 Mart seçimleri sonrası Şişli Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı göreve başladı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİTugay Kaan Numanoğlu kimdir?
Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Ekin Mert Daymaz filmleri ve dizil
BİYOGRAFİEkin Mert Daymaz kimdir?
Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedir, ne zaman ve nasıl kabul edildi? Kadına Yönelik
BİYOGRAFİKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ...
Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİTansel Öngel kimdir?
Alparslan Türkeş kimdir, kaç yaşında neden öldü? Alparslan Türkeş ne zaman, kaç yılında doğdu? Biyografisi
BİYOGRAFİAlparslan Türkeş kimdir?
İhsan Arslan kimdir? İhsan Arslan kaç yaşında?
BİYOGRAFİİhsan Arslan kimdir?
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında?
BİYOGRAFİHakan Altun kimdir?
Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİGonca Vuslateri kimdir?
Bülent Arınç kimdir? Bülent Arınç nereli ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİBülent Arınç kimdir?
Okan Karacan kimdir? Okan Karacan aslen nereli ve kaç yaşında? Okan Karacan kaç kilo verdi?
BİYOGRAFİOkan Karacan kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X