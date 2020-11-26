Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı. Peki, Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz kaç yaşında ve nereli? İşte, merak edilen detaylar...

CİHAN YAVUZ KİMİDR?

Cihan Yavuz 1978 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. 42 yaşındaki Cihan Yavuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Bitlis Tatvan'da tamamladı. Yavuz, 1998 yılında İstanbul'a taşındı.

1998 yılında İstanbul'a taşınan Cihan Yavuz, 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalıştı. 2001-2003 yılları arasında İSKİ'ye bağlı bir şirkette çalıştı. 2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)'ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu.

2010 yılında tekrar İstanbul'a gelen Yavuz, TV Kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı. 2014 yılından beri özel bir şirkette Proje Yapım Koordinatörü olarak çalışan Cihan Yavuz 31 Mart seçimleri sonrası Şişli Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı göreve başladı.