        Cihangir Ceyhan: Hayat, benim için havalı ve paralı geçti

        Cihangir Ceyhan: Hayat, benim için havalı ve paralı geçti

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Cihangir Ceyhan oldu. Ceyhan, programda hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu; "Hayat benim için hem havalı hem de paralı geçti"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:21
        "Havalı ve paralı geçti"
        Oyuncu Cihangir Ceyhan, Aslı Şafak'ın sunumuyla Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. 'Sıfır Bir' dizisiyle geniş kitlelerce tanınan, ardından 'Çukur', 'Alev Alev', 'Camdaki Kız' ve 'Dengeler: Biri Olmak' gibi projelerde rol alan Ceyhan, programda hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İstanbul'a geldikten sonra yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu anlatan oyuncu, son dönemi kendisiyle yüzleştiği bir süreç olarak tanımladı.

        Cihangir Ceyhan; "2019'da İstanbul'a geldiğimden geçtiğimiz ağustos ayına kadar sürekli çalıştım. Önümde; kafamda kendimle alakalı bir şeyleri muhakeme edebileceğim bir süreç yoktu. Hayat; benim için çok başarılı, keyifli, havalı ve paralı geçti ama buralarda şaşırmamak lâzım. Geçtiğimiz 5 aylık dönem kendimi iyileştirebileceğim, kendimle iletişim kurabildiğim bir dönem oldu" diye konuştu.

        Oyunculuk yolculuğunda kendini yeniden geliştirdiğini belirten Cihangir Ceyhan; "Alaylı bir oyuncuyum. Meslektaşım olan birinden şimdi de haftada iki gün oyunculuk üzerine eğitim aldığım, yeniden yazıp çizdiğim çok daha başa döndüğüm, mesleğin bende eskittiği şeylere tekrar dönüp bakabildiğim bir süreçteyim. Efsanevi bir şekilde bana iyi geldi ve beni iyileştirdi" ifadelerini kullandı.

        Cihangir Ceyhan ayrıca; "Bildiğim şeylerin tamamından yanıldığım bir dönemde olduğum için insanın altı çizili cümleler söylememesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası" diye konuştu.

        "YEMEĞİ DIŞARDA YEMEM, İKİNCİ KIYAFETİ ALMAM"

        Hayatında tutumlu olmaya özen gösterdiğini dile getiren Cihangir Ceyhan, harcamalarla ilgili yaklaşımını şöyle anlattı: Yaşarken yemek lâzım ama ailede birisi tutumlu olacaksa o kişi, ben olabilirim. Aile hayatımın içinde en çok parayı evlat okuttuğum için oğlum harcıyor. Dışarda yemek yemeyi sevmem bana çok külfet gelir, bir şeyim varsa ikinciyi almayı da sevmem bu da külfet gelir. Ziyan kültürü, gerek yok, Yoksa fil gibi gider bütün mağazayı sömürürüz ama sonra ne olacak? Delirirsin, gerek yok. Özel günler ve geceler dışında 20 yıl önce aldığım kıyafetleri giyiyorum ve keyif de alıyorum. Sponsordan giyinmiyorum kendi kafama göre giyiniyorum. Mesleğe başladığımda yaptım ama bana göre olduğunu düşünmüyorum. 'Sıfır Bir' dizisinde kendi kıyafetlerimi giydim ve onların viral olduğu bir dönem oldu. Ben kendi kafamın burada çalıştığını düşünüyorum. Bu yüzden kendi alışverişimi, kendim yapıyorum.

        "ÇOCUK BÜYÜTMEK ZOR"

        İlhan Cihangir adında bir oğlu olan Cihangir Ceyhan, oğluyla ilişkisi üzerinden babalığa dair düşüncelerini de paylaştı. Bu sürecin hem zor hem de öğretici olduğunu vurgulayan Ceyhan: "Günden güne bir adamın büyüdüğünü görüyorsun yanında başka birisi oluyor. Kendini de onaylıyorsun. İki sene önceki konuşma dilimle şu anki konuşma dilim başka bir yere gidiyor. Karakteri oturmaya başlayınca sen de nasıl bir baba olduğunu anlamaya başlıyorsun. Babalığı herkese tavsiye ederim ama çocuk büyütmek maddi manevi zor" dedi.

        "12 YIL BASKETBOL OYNADIM AMA BABAM BİR GÜN MAÇIMA GELMEDİ"

        Kendi babasıyla ilişkisine de değinen Cihangir Ceyhan sert bir iletişim ortamında büyüdüğünü söyleyerek bu konuda şu ifadeleri kullandı: Sert olmanın hiçbir şey kazandırmadığını gördüm. Naif ve makul olmak iyidir. Babamla karşılıklı iletişim kurarak çözdüğümüz bir şey pek olmadı. O söyler, dinlemezdi. 12 yıl basketbol oynadım ama babam bir gün maçıma gelmedi.

        Ekranda görmek istediği projelere de değinen Cihangir Ceyhan, geçmişte yayınlanan bir yapımı örnek gösterdi: 'Üvey Baba' diye bir dizi vardı. Ona benzer bir iş tekrardan çekilse çok oynamak isterim.

        Günlük hayatta olaylara kayıtsız kalamadığını anlatan Cihangir Ceyhan, yaşadığı bir anıyı ise şu sözlerle anlattı: Geçenlerde spordan dönüyordum. Bir komşumuz var naif bir ağabey... Ters yönden gelen biriyle takışmış adamın gelmesini bekliyordu. Dayak yerdi, o yüzden ben de onunla bekledim. Gelen çocuğu da gördüm sert bir çocuk belli. Onu parçalar... 'Ayrılın' gibisinden arabulucu oldum. ‘İyi tamam komşum işin rast gelsin’ diyerek gidemem.

