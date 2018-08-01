Habertürk, Sakarya'da 1.5 yıl önce tespih sandığı radyoaktif maddeyle temas eden 18 yaşındaki Eyüp Bapun'un başına gelen olaydan sonra yüzde 80 engelli kaldığını, 18 yaşında malulen emekli edildiğini duyurmuştu.

Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre Van depreminden sonra ailesiyle birlikte Sakarya'nın Arifiye ilçesine yerleşen Eyüp Bapun'un, kanser hastası babasının tedavi masraflarını çıkarmak için işe girdiği baraj inşaatında hayatı alt üst olmuş, talihsiz genç tespihe benzetip cebinde taşıdığı ‘iridyum 192' adlı maddeye temas etmesi sonucu ölümden dönmüştü.



15 AY SONRA TABURCU OLMUŞTU

1.5 yıl tedavi gördüğü GATA'dan taburcu olduktan sonra yaşadıklarını ilk kez Habertürk'e anlatan Eyüp Bapun'u en çok yıkan kaybettiği babası ve o maddeyi çalmakla suçlanmak olmuştu. Eyüp'ün haklı sitemine bir gün sonra radyoaktif madde yüklü o cihazın sahibi Zafer K.'den yanıt geldi.



"CİHAZ SAHİBİ OLDUM, BAŞIMA BU OLAY GELDİ"

Eyüp'ün tazminat davası açtığı Zafer K. Öznur Karslı'ya konuştu. Zafer K. şunları söyledi:

"O günden beri psikolojik olarak yıpranmış durumdayım. Benim de iki çocuğum var. Cihaz ikinci eldi, o gün çok yağmur yağdığı için aceleden cihazın kilidinin 360 derece çevirmemiş olabilirim. 6 ayda bir enerji yüklemesi yapılıyordu, bir sorun çıkmamıştı. Cihazda gama ışınları var, boru kaynaklarının röntgenini çekiyor. 17 sene bu işte operatörlük yaptım, çok dikkatli biriydim. Bu başıma nasıl gelir diye soruyorum hep. Kilit kısmı 360 derece kapanmayınca cihazın önünden radyoaktif madde yere düşüyor. 300 bine yakın zararım var."



"KASITLI BİR İHMAL YOK"

"İşimi, herşeyimi kaybettim, ‘radyasyondan korunma' çalışma belgesi alındı. Şimdi çay ocağında çalışıyorum, kasıtlı bir ihmal yok. İstemeyerek de olsa gencecik bir çocuğa zarar verdim. Eyüp'ü kesinlikle ve kesinle suçlamıyorum. Hırsızlıkla da suçlamadım. Sadece bize ait olan bir parçayı bize değil de neden eve götürdü diye düşündük. Keşke almasaydı. Ama cihazla ilgili bir madde olduğunu bilmiyormuş. Kasıtlı bir ihmal kesinlikle yok. Onu başkasının kimliğiyle işe alanları suçluyorum. Çalışıp, başka işler yapıp davayı kazanması halinde tazminatı ödeyeceğim."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ