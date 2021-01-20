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Çikolata sosu tarifi! İşte basit çikolata sosu yapımı

Sütlü tatlılara, kurabiyelere, keklere, pastalara, dondurmaya renk katan çikolata sosunu evde yapmak çok kolay! Kalorisi yüksek olsa da tatlı krizlerinde elimizin ilk gittiği şey hemen çikolata oluyor. Çok basit bir tatlı bile üzerine biraz çikolata sosu dökülürse dünyanın en lezzetli tatlısına dönüşebiliyor. Uzmanlar, çikolata sosunun evde yapılmasının daha sağlıklı olacağını söylüyor. Kolay hazırlanışı ve mükemmel kıvamıyla bağımlısı olacağınız bir Çikolata sosu tarifi! İşte basit çikolata sosu yapımı

Çikolata sosu tarifi! İşte basit çikolata sosu yapımı

Çikolata sosu pastalar ve kurabiyeler hatta tatlılar içinde kullanılabilir. Çikolata sosunu evde hazırlamak daha sağlıklıdır.

Çikolata Sosu Malzemeleri:

  • 1.5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı buğday nişastası

Çikolata Sosu Hazırlanması:

Tüm malzemeler bir kabın içerisinde çırpılır sonra pişirilmek üzere bir tencereye boşaltılır ve pişmeye bırakılır.

Uygun kıvamı alınca ocaktan indirilir.

Eğer daha koyu ve yoğun çikolata sosu olması istenirse içerisine bitter çikolata atılabilir.

Afiyet olsun.

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