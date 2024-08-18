Çikolata, yüzyıllardır farklı kültürlerin en sevilen lezzetlerinden biri olarak hayatımızda yer alıyor. İster beyaz, ister sütlü, isterse bitter olsun, bu eşsiz tat herkesin damak zevkine hitap ediyor. Ancak çikolataya olan bu evrensel sevginin altında yatan bilimsel ve duygusal nedenler, düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir. Peki, neden çikolataya karşı böylesine büyük bir tutkuyla bağlıyız?