Çikolatanın sihri: Bu lezzetin büyüsüne kapılmamızın ardındaki sebep ne?
Çikolata, her yaştan insanın vazgeçilmezi. İster beyaz, ister sütlü, isterse bitter olsun, her çeşidiyle damaklarımızda sihirli bir yolculuk başlatıyor. Peki, çikolatanın bu büyülü çekim gücünün ardında ne yatıyor?
Çikolata, yüzyıllardır farklı kültürlerin en sevilen lezzetlerinden biri olarak hayatımızda yer alıyor. İster beyaz, ister sütlü, isterse bitter olsun, bu eşsiz tat herkesin damak zevkine hitap ediyor. Ancak çikolataya olan bu evrensel sevginin altında yatan bilimsel ve duygusal nedenler, düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir. Peki, neden çikolataya karşı böylesine büyük bir tutkuyla bağlıyız?
ÇİKOLATANIN ÇEKİCİLİĞİ NEREDEN GELİYOR?
Çikolataların kemosensoriyel bir çekiciliği vardır, ambalajından barda bulunan kimyasal bileşiklere kadar çikolata, aşermeyi arttırmak için eksiksiz bir pakettir. Aşerme söz konusu olduğunda her bireyi cezbeden bir kombinasyon olan çikolata, hem şeker hem de yağ içerir.
Çikolata ayrıca oda sıcaklığında eridiği için hoş bir ağız hissi sağlayan kakao yağı içerir. Çikolatadan bir ısırık aldığımızda ve ağzımızda hemen eridiğini hissettiğimizde duyduğumuz tatmin hissi, görünüşte evrensel bir zevktir. Çikolatanın dokusu ve aroması, onu yenmesi için çok kolay bir seçim haline getirir.
ÇİKOLATANIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ NELERDİR
Bir ısırık çikolata asla yeterli değildir, bu yüzden kısa sürede kendinizi tüm çikolatayı mideye indirirken bulursunuz. Çikolata, bağımlılık yapıcı özelliklere sahip olan ksantin ve teobromin içerir.
"TEOBROMİN" KAYNAĞI
Tipik bir çikolata barı 92 mg teobromin içerir. Teobromin çay ve kahvede de bulunur, ancak çikolata en zengin kaynağıdır. Bununla birlikte, teobrominde brom yoktur.
Kelime, Mayalardan (çikolata içen ilk insanlar) tercüme edilen “tanrının içeceği” anlamına gelen kakao ağacı theobroma'dan gelmektedir. Çikolata ayrıca uyarılmaya, kan şekerinin ve kan basıncının yükselmesine, uyanıklığın ve memnuniyetin artmasına neden olan biyojenik aminler olan tiramin ve feniletilamin içerir.
NEDEN BAĞIMLILIK YAPIYOR?
Çikolata beynimizde zaten üretilen anandamid adlı bir bileşik içerir. Eğer anandamid beynimizde zaten üretiliyorsa, o zaman çikolata ne işe yarar? Çikolatada bulunan anandamid mutluluk hissini uzatır, ancak anandamid doğal olarak üretildiğinde beyinde hızla parçalanır.
NEDEN KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA ÇOK ÇİKOLATA TÜKETİYOR
Kadınlarda adet döngüsü ile çikolata isteğindeki artış arasında bir korelasyon olduğu yaygın olarak gözlemlenmektedir. Tüm kadınların kabul edebileceği gibi, ayın adet öncesi döneminde çikolata aşermeleri daha olasıdır.
Kadınlar adet dönemine yaklaşırken hipoglisemi (düşük şeker seviyeleri) yaşarlar; çikolatalar bu şeker seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.
PEKİ SAĞLIĞA BİR FAYDASI VAR MI?
Çikolatalar (bitter çikolata ve kakao) flavanol adı verilen flavonoidler içerir. Flavonoidler antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri olan bitki bazlı maddelerdir. Dr. Ding, kakao flavonoidleri ve kalp hastalıkları üzerine yapılan 24 çalışmayı analiz etmiştir.
Çikolatanın sağlıksız kolesterolü (LDL) düşürmeye, kan akışını iyileştirmeye, iyi kolesterolü (HDL) artırmaya ve insülin direncini düşürmeye yardımcı olduğunu, Tip 2 diyabet ve kalp hastalığını etkili bir şekilde önlediğini buldular.
BEYİNDE KORUCUYU ETKİ YARATIYOR
İtalya'da yapılan bir başka araştırma, kakaonun beyni koruyucu özelliklere sahip olduğunu, hafif bilişsel bozukluğu olan hastaların zihinsel işlevlerinde ve konuşma yeteneği testlerinde daha iyi performans göstermelerine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.
Yüksek flavonoidli kakao içen katılımcılar, düşük flavonoidli kakao içen katılımcılara göre daha iyi performans göstermiştir. Bu, kakaonun demansa doğrudan yardımcı olduğu anlamına gelmez, ancak güçlü bir korelasyon gösterir.
NEDEN BİTTER ÇİKOLATA DAHA SAĞLIKLI?
Beyaz çikolata, bitter çikolataya kıyasla yalnızca %10 kakao, daha fazla kakao yağı ve iki kat daha fazla şeker içerir. Bitter çikolata ise %35 kakao içerir, bu da bitter çikolatanın daha fazla flavonoid içerdiği anlamına gelir, bu da onu daha sağlıklı bir seçenek haline getirir.
Kaynak: Science ABC