Çikolataya doyacağınız lezzetler! İşte çikolatanın ana unsur olduğu tarifler!
Çikolata, kahvaltı sofralarından tatlı atıştırmalıklara kadar her öğünde lezzetini konuşturan bir hazinenin anahtarıdır. İşte, evinizin mutfağında kolayca hazırlayabileceğiniz, çikolatalı şölenin başrolünde yer alacak enfes çikolatalı tarifler...
Her lokması ayrı bir mutluluk vadeden çikolata kahvaltı sonlarının en mutlu bitişini sağlıyor. Eğer siz de bugünü çikolata dünyasında bir yolculuğa çıkarak geçirmek istiyorsanız, işte size evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, çikolata rüyasına daldıracak tarifler!
ÇİKOLATALI TOST
Malzemeler:
4 dilim tost ekmeği
100 gram sütlü çikolata (rendelenmiş veya doğranmış)
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu
Yarım muz (isteğe bağlı, dilimlenmiş)
Yarım avokado (isteğe bağlı, dilimlenmiş)
Antep fıstığı veya ceviz içi (isteğe bağlı, dövülmüş)
Yapılışı:
Tost ekmeği dilimlerini hafifçe tereyağı ile yağlayın.
Tost makinesinde veya tavada her iki tarafı da kızarana kadar ekmeleri kızartın.
Rendelenmiş veya doğranmış çikolatayı, sıcak tost ekmeğinin üzerine serpin.
Çikolata eridikten sonra üzerine bal veya akçaağaç şurubunu gezdirin.
İsteğe bağlı olarak dilimlenmiş muz, avokado veya dövülmüş antep fıstığını ekleyin.
İkinci dilimi kapatıp hafifçe bastırarak çikolatanın erimesini sağlayın.
Sıcak servis yapın ve çikolatalı tostun tadını çıkarın!
ÇİKOLATALI KURABİYE
Malzemeler:
200 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı kahverengi şeker
2 adet büyük boy yumurta
1 tatlı kaşığı vanilin özütü
3 su bardağı un
Yarım su bardağı kakao
Yarım tatlı kaşığı karbonat
Yarım tatlı kaşığı tuz
200 gram iri doğranmış çikolata (bitter veya sütlü tercihe bağlı)
Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın.
Büyük bir kasede tereyağını, toz şekeri ve kahverengi şekeri iyice çırpın.
Yumurtaları teker teker ekleyip karışıma iyice yedirin.
Vanilin özütünü ekleyin ve karışımı homojen olana kadar çırpın.
Ayrı bir kasede un, kakao, karbonat ve tuzu karıştırın.
Kuru malzemeleri, ıslak karışıma ekleyin ve spatula ile karışımı iyice yoğurun.
Doğranmış çikolata ve ceviz içini ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Kurabiyelerin kenarları hafifçe kızarana kadar pişirmeye özen gösterin.
Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri tepside birkaç dakika soğumaya bırakın, ardından tel ızgaraya alarak tamamen soğumalarını sağlayın.
ÇİKOLATALI PİZZA
Malzemeler:
Hamur İçin:
2.5 su bardağı un
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı şeker
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı ılık su
Çikolatalı Sos İçin:
Yarım su bardağı çikolata sosu
Yarım su bardağı rendelenmiş bitter çikolata
2 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri İçin:
Yarım su bardağı çikolata sosu
Yarım su bardağı hindistancevizi
Yapılışı:
Ilık suyun içine şeker ve mayayı ekleyip köpürene kadar bekleyin.
Unu bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın ve mayalı karışımı, sıvı yağı ve tuzu ekleyin.
Ele yapışmayan bir hamur yoğurana kadar un ilave edin ve hamuru mayalanmaya bırakın.
Hamur mayalandıktan sonra un serpilmiş tezgah üzerinde merdane yardımıyla açın.
Çikolatalı sos için tereyağını eritin, içine rendelenmiş çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin.
Açılan hamurun üzerine çikolatalı sostan sürün.
Çikolatalı pizzanızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan sıcak pizzanın üzerine ekstra çikolata sosu ve hindistancevizini serpip dilimleyerek servis yapın.
ÇİKOLATALI BÖREK
Malzemeler:
Yarım paket baklavalık yufka (4 adet)
150 gram tereyağı (eritilmiş)
200 gram bitter çikolata (rendelenmiş veya doğranmış)
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı süt
Üzeri İçin:
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yapılışı:
Fırını 180 dereceye ayarlayın.
Rendelenmiş veya doğranmış çikolata, dövülmüş ceviz içi ve toz şekerle karışımı hazırlayın.
Baklavalık yufkayı düz bir zemine serin. Üzerine eritilmiş tereyağını sürün.
Hazırladığınız çikolata, ceviz ve şeker karışımından serpin.
Yufayı rulo şeklinde sarın ve elde ettiğiniz ruloyu çatal yardımıyla kırmadan, bozmadan yağlanmış tepsiye yerleştirin.
Kalan yufkaları da aynı şekilde işleme tabi tutun ve tepsiye dizin.
Üzerine yoğurt, süt ve sıvı yağ karışımını gezdirin.
Önceden ısıtılmış fırında, üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan sıcak çikolatalı böreği dilimleyerek servis edebilirsiniz.