Örneğin bir kişide vitamin eksikliği olduğu önce cildinden anlaşılmaktadır. Bu yüzden cildin korunması için de düzenli vitamin alınması tavsiye edilmektedir. Burada önemli olan hangi vitaminlerin ne için kullanıldığıdır. Besinlerin içinde de çeşitli vitaminler bulunduğundan beslenme de cildi güzelleştirmektedir.

Cilde iyi gelen vitaminlerin bulunduğu besinlerin tüketilmesi doğru bir tercih olacaktır. Örneğin tek tip beslenmek vücuda iyi gelmediği gibi cilde de iyi gelmez. Bu da zamanla ciltte vitamin eksikliğinin oluşmana yol açar. Bazı durumlarda besinler hem vücut hem de cilt için yeterli olmaz. Böyle zamanlarda dışarıdan vitamin takviyesi alınması gerekmektedir.

Diğer türlü cilt hızlı yaşlanacak ve kırışıklıklar ortaya çıkacaktır. Cildin daha genç ve güzel görünmesi için kullanılabilecek pek çok vitamin türü vardır. Biz de bu içeriğimizde cilde iyi gelen vitaminler neler? Cildi güzelleştirmek için hangi vitaminler kullanılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

Hangi Vitamin Cildi Gençleştirir?

Cilt genç kalması için kullanılan cilt bakımı ürünlerinin yanı sıra cildin ihtiyacı olan vitaminleri de alması önemlidir. Bütün vitaminler vücutta farklı bir işleve sahiptir. Bir vitamin vücutta eksildiğinde bir şekilde vücutta bir fonksiyon bozularak kendini göstermektedir. Bu yüzden yapılan çalışmalar cildin ihtiyacı olan vitaminleri sağlamanın cildin genç kalmasına yardımcı olacağını ortaya koymaktadır. Peki hangi vitamin cildi gençleştirir? E, C, A ve B vitaminlerinin düzenli kullanılması cildin genç kalmasına yardımcı olur.

Çok Güzel Bir Cilt İçin Ne Yapılmalı?

Çok güzel bir cilt için ne yapılmalı? Diye merak edenler için sıraladık;

Demir eksikliğini azaltacak besin tüketimi,

Stresten uzak durmak,

Her gün ortalama 40 dk-1 saat yürümek ya da spor yapmak,

Her gün yeşil çay içmek,

Düzenli kahvaltı yapmak,

Beslenmenin düzenli ve sağlıklı olması,

Her gün minimum iki litre suyun tüketilmesi,

Güneşin zararlı ışınlarına fazla maruz kalmamak,

Kafein, alkol ve sigaranın azaltılması.

C Vitamini Serumu Ciltte Ne İşe Yarar?

Herkes cildinin genç ve güzel görünmesini ister. Sağlıklı bir vücutta olduğu gibi sağlıklı bir cilt için de belli vitaminlere ihtiyaç vardır. Gençlik ve cilt sağlığı temelde kolajenle ilgilidir. Çünkü cildin temel yapısını kolajen oluşturmaktadır. Aslında cildin yaşlanması kolajenin azalmasıyla eş değerdir. Dolayısıyla ciltteki kolajen miktarının hızlı bir şekilde yok olmaması için C vitamini serumu çok faydalıdır? Peki C vitamini serumu ciltte ne işe yarar? Cildin parlak görünmesini sağlarken yaşlanmayı da geciktirmektedir.

Cildi Güzelleştirmek İçin Ne Yemeli?

Cildi güzelleştirmek için ne yemeli? Diye merak edenler için sıraladık; çiğ badem, tam buğday besinler, süt proteini, tahıl proteini, ceviz, mantar, et proteini, kuru baklagiller, çiğ fındık, brokoli, kereviz, ıspanak ve zeytinyağlı yiyecekler.

Cilde İyi Gelen Meyveler

Cilde iyi gelen meyveler arasında; turunçgiller en başta gelir. Çünkü bol C vitamini ihtiva ederler.

Cilt İçin Hangi Vitamin Kapsülleri Kullanılır?

Cilt için hangi vitamin kapsülleri kullanılır diye soranlara; E, C, A, B diyebiliriz.

Cildi Gençleştiren Yağlar

Cildi gençleştiren yağlar arasında; buğday yağı, jojoba yağı, avokado yağı, zeytinyağı, susam yağı ve biberiye yağı başta gelmektedir.

Cilde İyi Gelen Vitaminler

Cilde iyi gelen vitaminler sayesinde cildin olduğundan daha genç görünmesi mümkündür. Cilde iyi gelen vitaminler arasında; C, A, E, D, B vitamini başta gelir. Ancak bunların yanında Koenzim Q10, Alfa Lipoik Asit ve Glutatyon sayesinde de cilt çok daha genç ve canlı görünür.