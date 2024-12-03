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        Çıldır Gölü buz tutmaya başladı

        Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Buz tabakaları oluşan göl, ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı. Atlı kızakçılar, etrafı beyaza bürünen göl kıyısında vatandaşlara hizmet veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:40
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        Çıldır Gölü donmaya başladı
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü, soğuk havanın etkisiyle dondu.

        Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde buz tabakaları oluşan göl, ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı.

        Atlı kızakçılar, etrafı beyaza bürünen göl kıyısında vatandaşlara hizmet veriyor.

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        Bazı vatandaşlar gölün kıyısındaki buzların üzerine çıkarak, keyifli anlar yaşadı.

        Atlı kızakçı Atakan Taşdemir, atlarla gölün üzerine çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Gölümüz 3-4 göndür dondu üzerine çıkmaya başladık, önümüzdeki hafta atlı kızaklarımızı da buzun üzerine çıkartacağız" dedi.

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        #çıldır gölü
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