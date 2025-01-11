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        Haberler Yaşam Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi

        Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi

        Iğdırlı şef, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde mangal yakarak 1 metrelik kebap pişirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:52
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        Dondurucu soğukların etkisiyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası, Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı mevkisinde 25 santimetreye ulaştı.

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        Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezintinin ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği Kars-Ardahan sınırları arasındaki göl, zaman zaman çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

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        Iğdır'dan gelen şef Habip Özmen, buzla kaplı gölün üzerinde etini işlemden geçirip boru kebabı haline getirdi. Daha sonra mangalı yakan Özmen, pişen kebabı gölde gezinti yapanlara ikram etti.

         

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        Özmen, Çıldır Gölü'nün muazzam görünüme sahip olduğunu belirterek, burada yaklaşık 1 metrelik kebap pişirdiklerini, amaçlarının gölü tanıtmak olduğunu vurguladı.

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        #Çıldır Gölünde mangal
        #ığdırlı şef
        #haberler
        #çıldır gölü
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