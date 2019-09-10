Çilek, her türlü tüketim biçimine ve alanına sahip bir meyvedir. Tatlısından tutunda, dondurmasına kadar. Çilek içerdiği C vitamini açısından zengindir ve bunun yanında içerdiği değerler çileğin sadece sevilen bir meyve olmasını değil faydalı olmasını da göstermektedir. Çilek 10 dan fazla çeşide sahiptir ancak şekil olarak hep aynıdır.

Çilek hastalıklarla da savaşmak için etkili bir güce sahiptir. Düzenli çilek tüketimi kötü kolesterolün düşürülmesinde fayda sağlamakta ve iyi kolesterolü de dengede tutmaya yardımcı olmaktadır. Kırmızı rengini veren antosiyanin adlı bileşen sayesinde kolesterole fayda sağladığı araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Çok fazla antioksidan içermesi birçok çeşit hastalığın risklerinin önlenmesinde fayda sağlamaktadır. Alzheimer , kalp hastalıkları ve yaşlılıkta çıkabilecek hastalıklara karşı vücudun direncini artırmaya yardımcı olmaktadır.

Oksidatif stresi önlemesi çileğin antioksidan içermesi sayesinde gerçekleşiyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda, kesin önlediği konusunda henüz net bir sonuca sahip değil. Çilekte mevcut olan ellagic asit bazı kanser tümörlerinin büyümesine engel olabiliyor.

Oksidatif strese karşı koruma sağlayan antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önlemeye de etken oluyor. Yaban mersini, kızılcık ve çilek yiyen kadınlarda kalp krizi riski %32’ye kadar düşebiliyor.

Çilek lif içermesi nedeniyle tokluk hissi verir ve diyabet hastalarının şekerinin yükselmesine de neden olmaz. Ayrıca düzenli çilek tüketimi kabızlık sorununa da çözüm getirir. Yüksek oranda C vitamini içermesi, cilt üzerinde de olumlu etki sağlar. Kırışıklık önlemede ve geç yaşlanmada etkili olabiliyor.Ve bunun yanında çilek maskesi yaparak da dinç ve esnek bir cilde sahip olabilirsiniz.

Manganez minerali içermesinden dolayı kemiklerde koruma sağlamaktadır. Çilekte C, E, K, niyasin, B6 vitaminleri vardır. Kalsiyum, folat, fosfor, demir, magnezyum, manganez, çinko, bakır, selenyum ve potasyum minerallerine sahiptir. 8 adet çilek 46 kalori, 11 gr karbonhidrat, 3 gr besin lifi, 131 gr su, 7 gr şeker, 1 gr da protein içerir. Omega3 ve omega6 yağ asitleri taşır.

Oksalat içeren bir meyve olmasından ötürü, çok fazla tüketildiğinde böbrek ve mesane taşında sorun yaratabilir. O açıdan dikkatli tüketmek ya da bu tarz rahatsızlığı olanların tüketim yapmaması önerilmektedir.