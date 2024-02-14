Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 14 Şubat 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...

14 ŞUBAT 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1 - 29 - 40 - 45 - 63 - 74

JOKER 76 + SÜPERSTAR 54

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.