Cilt anomalisiyle yaşamak: 8 yaşından beri makyaj yapan kızın hikayesi

8 YAŞINDA MAKYAJ YAPMAYA BAŞLADI

Carlotta yüzündeki mavi-gri renkteki lekeden çok rahatsız olduğu için 8 yaşında makyaj yapmaya başladı. Ona göre makyaj yapmak bir seçim değildi, hayatta kalma meselesiydi çünkü kendini olduğu gibi kabul edemiyordu. Her sabah makyajını yapmak için 2 saat harcadığını söyledi.