Birçok bitkisel ve doğal maskeler cildi hem besler hem de sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Özellikle peeling; cilt için en etkili temizleme uygulamasıdır. Peeling ile cildin ölü deriden arındırılması sağlanarak nefes alması kolaylaşır. Bu sayede cilt yenilenir ve daha canlı görünüme sahip olur.

Mısır unu hem besleyici hem de etkili bir peeling malzemesidir. Mısır unu ile yapacağınız peeling düzenli kullanım sonrasında cildinize artı bir yumuşaklık ve canlılık sağlayacaktır.

Mısır Unu Peeling Tarifi

1’er yemek kaşığı mısır unu, yoğurt, kil ve limon suyunu bir kabın içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze ovalayarak uygulayın. 5 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Sonrasında soğuk su ile şok uygulayın ve cildinizi nemlendirin. Haftada bir kez bu peelingi tekrar edin.

Ciltteki Kırmızı Lekeler İçin Peeling

1 tatlı kaşığı mısır unu, 1 çay kaşığı krem ve 1 tatlı kaşığı kili iyice karıştırın. Karışımı cildinize uygulayın ve en fazla 10 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın.

Siyah Nokta İçin Mısır Unu Peelingi

1 tatlı kaşığı mısır unu ile 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın ve bu karışımı yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez siyah noktalar için uygulayabilirsiniz.