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        Haberler Bilgi Yaşam Ciltteki siğil sorunu: Neden oluşur ve tedavi edilmediğinde ne olur?

        Siğil nedir? Siğiller vücutta neden oluşur? Tedavi yöntemleri nelerdir?

        Ciltte oluşan küçük çıkıntılar, sağlığınız için risk oluşturabilir. Siğil neden çıkar ve nasıl önlenir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:30
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        Cildinizdeki bu küçük çıkıntılara dikkat edin!
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        Birçok insanın yaşadığı, genellikle zararsız olsa da rahatsız edici siğil problemi, aslında vücudun bağışıklık sistemiyle ilgilidir. Peki, siğil neden oluşur?

        SİĞİL NEDİR?

        Siğiller mukoza ve cilt üzerinde meydana gelen benign (iyi huylu) lezyonlardır. HPV adı verilen bir virüs kaynaklı oluşan bu lezyonlar birçok alt tipe ayrılır. Siğillerin insanlar arasında yayılımı direkt ya da indirekt temas vasıtası ile olur. Derinin üst katmanı olan normal epitelyal bariyerin hasarlandığı durumlar siğil gelişimine neden olabilir.

        Siğil tedavisinde karşılaşılan çeşitli zorluklar olsa da bu lezyonlar genellikle birkaç yıl içerisinde kendiliğinden gerileme eğilimindedir. 100’den fazla alt tipi bulunan HPV enfeksiyonlarının 6, 11, 16, 18, 31 ve 35 olarak numaralandırılan alt tipleri ile oluşmuş hastalıklarında kanser gelişimine bir yatkınlık söz konusu olabilir. Kötü huylu oluşumlara dönüşüm özellikle genital bölgede siğili olan, bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde görülür.

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        SİĞİL VÜCUTTA HANGİ BÖLGEDE ÇIKAR?

        Siğiller, insan papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu ve cilt yüzeyinde görülen lezyonlar olup vücudun birçok farklı bölgesinde çıkabilir. Genellikle eller, parmaklar ve ayak tabanı gibi sık temas edilen bölgelerde ortaya çıkar. Ayrıca yüz, diz ve dirsek gibi travmaya açık alanlarda da görülür. Genital bölgede çıkan siğiller ise genellikle cinsel temas yoluyla bulaşır. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde siğiller, vücudun herhangi bir bölgesinde daha kolay ortaya çıkabilir.

        Siğil oluşumunu tetikleyen başlıca faktörler şunlardır:

        - İnsan Papilloma Virüsü (HPV)

        - Bağışıklık sisteminin düşük olması

        - Kontrolsüz diyetler ve beslenme bozukluğu

        - Aşırı yorgunluk

        - Yoğun stres

        - Uyku bozukluğu

        - Alerji hassasiyetinin yüksek olması

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        SİĞİL TÜRLERİ NELERDİR?

        1. DÜZ SİĞİLLER

        Düz siğiller (HPV-3, 10, 28 ve 41), hafif hiperkeratoz (deri kalınlaşması) bulunan, üzeri düz, deri renginde veya hafif hiperpigmente ( koyu renkli) lezyonlardır. Genelde çocuklar ve genç erişkinlerde görülür. Tipik olarak üzeri düz, soluk (koyu tenli kişilerde hiperpigmente) deri üzerinde, hafifçe kızarık veya kahverengi, 2-4 mm boyutlarında kabarıklıklar bulunur. Genellikle çok sayıdadır ve yüz, boyun, el üstleri, bilekler, dirsekler ve dizlerde kümelenirler. En sık yerleştiği yerler el üstleri, alın, yanaklar, burun ve özellikle ağız çevresidir.

        2. BASİT SİĞİLLER

        HPV-1, 2, 4, 27 ve 57 plantar siğillere neden olur. Bu siğiller genellikle ayaklarda basınç noktalarında görülür. Sıklıkla tek ayakta çok sayıda lezyon halinde bulunur. Bazen kümelenirler ve bitişik lezyonlar birleşerek tek lezyon gibi görülebilirler.

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        3. FİLİFORM SİĞİLLER

        Filiform siğiller saplı lezyonlarla seyredeler. Daha çok erkeklerde, yüzde ve boyunda görülürler. Yüzde özellikle dudaklar, göz kapakları ve burun kanatlarında düzensiz olarak yerleşirler. Çocuklarda sıklıkla ağız çevresi ve dudaklarda görülürler ve sıklıkla enfeksiyonun kaynağı olduğu farz edilen ellerdeki siğillere eşlik ederler.

        4. ANOGENİTAL SİĞİLLER

        En yaygın görülen küçük düzgün yüzeyli kahverengimsi kabarıklıklar şeklindedir ve genellikle çok sayıdadır. Bunun yanında karnabahar gibi büyümüş pembe kahverengi kanamalı lezyonlar şeklinde de görülebilir. Bunlar dev boyutlara ulaşabilir. Bazen beyaz renkli küçük saplı çıkıntılar şeklinde de oluşabilir.

        SİĞİLİN YAYGIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Siğilin genel belirtileri arasında kaşıntı, gerginlik, baskı hissi oluşturan şişlikler, küçük siyah veya kahverengi noktalar yer alır. Çoğu siğil görünüşüne göre tespit edilebilir. Siğiller ciltte küçük ve kabarık şişlik gibi olabilir, tek tek veya kümeler halinde oluşabilir, yoğun şekilde kaşınabilir. Ayak parmakları ve altlarında, elde parmak aralarında, tırnak yakınlarında, yüzde, dirsek ve dizde çıkabilir.

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        Siğilin yaygın belirtileri şu şekildedir:

        - Şişliğin olduğu yerde cilt renginde değişim,

        - Küçük siyah veya kahverengi noktalar,

        - Kaşıntı,

        - Kubbe, engebeli ve düz görünümlü ağrısız küçük şişlikler

        SİĞİL TANISI NASIL KONUR?

        İyi huylu cilt değişiklikleri her zaman cilt kanserinden net bir şekilde ayırt edilemeyeceğinden, mutlaka doktora gidilmelidir. Tanı esas olarak klinik görünümle konulur. Histolojik inceleme ile desteklenebilir. PCR ve DNA probu gibi moleküler yöntemlerle HPV tiplerini belirlemek mümkündür. “İmmünoperoksidaz” ve “In situ hibridizasyon “ yöntemleri değerlendirmeye yardımcı olabilir.

        SİĞİL OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?

        - Vücudun bağışıklık sistemini destekleyin;

        - Sigara içmeyin

        - Dengeli beslenin

        - Temiz havada düzenli egzersiz yapın

        - Banyodan sonra el ve ayak parmakları arasındaki boşlukları dikkatlice kurulayın

        - Kuru cilde, özellikle ellere düzenli olarak nemlendirici losyon sürün

        - Tırnağın etrafındaki deri parçalarının koparmayın

        - Yüzme havuzlarında, spor tesislerinde, saunalarda ve otel odalarında terlik giyin

        - Siğil olan aile üyeleriyle aynı havluyu paylaşmayın

        - Siğil ile doğrudan temas eden havluları ve giysileri en az 60 derece sıcaklıkta yıkayın.

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        EVDE SİĞİL TEDAVİSİ İÇİN KULLANILABİLECEK BASİT YÖNTEMLER

        1. ELMA SİRKESİ

        Elma sirkesi siğil tedavisinde sıklıkla kullanılan salisilik aside benzer bir etki gösterebilir. Enfekte cilt katmanını soyarak siğillerin yok edilmesine yardımcı olabilir. 2 tatlı kaşığı elma sirkesi ile 1 tatlı kaşığı su karıştırılır. Bir pamuğa döktükten sonra siğilin üzerine uygulanabilir. Üzeri bandajla kapatılır ve 3-4 saat bekletilebilir. Açık yaralara uygulanmamalıdır.

        2. SARIMSAK

        Bir diş sarımsağı ezdikten sonra üzerine az miktarda su eklenebilir ve siğile uygulanabilir. Üzeri bandajla kapatılabilir ve bu işlem birkaç hafta boyunca her gün tekrarlanabilir.

        3. ANANAS

        Ananas ölü cilt dokusunun temizlenmesine yardımcı olur. Protein sindiren bromelain enzimi bakımından zengindir. Ancak bromelainin siğil tedavisinde etkinliği kanıtlanmamıştır. Siğile her gün ananas suyu sürülebilir.

        4. MUZ VEYA PORTAKAL KABUĞU

        Muz kabuğunun siğillerden kurtulmaya yardımcı olabileceği öne sürülür. Bir parça muz kabuğu, iç kısmı siğilin üzerine gelecek şekilde gece boyunca bekletilebilir.

        UYARI: Herhangi bir belirti durumunda öncelikle uzman bir hekime danışın.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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