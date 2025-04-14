Galatasaray’ı değiştiren üç gün!

Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor’a konuk olan Galatasaray kritik virajdan 2-0’lık galibiyetle dönmeyi bildi.

Şubat sonunda oyunu düşmeye başlayan Okan Buruk çeşitli değişikliklerle çözüm aramıştı.

Bu süreçte kritik galibiyetler alan Cimbom’un ortaya koyduğu oyun ise taraftarı memnun etmemişti.

Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar için bu yenilgi bazı şeylerin de miladı oldu.

Derbi yenilgisinin ardından izin yapmayan sarı-kırmızılılarda yenilmezlik unvanını kaybeden futbolcular mağlubiyetle birlikte silkelendi.

Beşiktaş’ın hemen ardından Fenerbahçe’ye konuk olacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmayları sarı-lacivertlileri santim santim analiz etti; ezberletti.

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Kadıköy’de iyi bir oyun ortaya koyup ezeli rakibini saf dışı bırakan Galatasaray’da bu mücadele olumlu bir kırılma yarattı.

Zorlu deplasmana performansları tartışılan Frankowski ve Morata yerine Kaan ve Lemina’yla başlayan Buruk performanstan da memnun kaldı.

BAY haftasında üç gün dinlenen futbolcular Kemerburgaz’da yoğun bir programa alındı, taktik çalışmalar artırıldı.