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        Galatasaray’ı değiştiren üç gün!

        Beşiktaş yenilgisi sonrasında 11'e dokunuşlar yapan Okan Buruk fabrika ayarlarına döndü; oyun yükseldi

        Giriş: 14.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:57
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        Cimbom'u değiştiren üç gün!
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        Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor’a konuk olan Galatasaray kritik virajdan 2-0’lık galibiyetle dönmeyi bildi.

        Şubat sonunda oyunu düşmeye başlayan Okan Buruk çeşitli değişikliklerle çözüm aramıştı.

        Bu süreçte kritik galibiyetler alan Cimbom’un ortaya koyduğu oyun ise taraftarı memnun etmemişti.

        Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar için bu yenilgi bazı şeylerin de miladı oldu.

        Derbi yenilgisinin ardından izin yapmayan sarı-kırmızılılarda yenilmezlik unvanını kaybeden futbolcular mağlubiyetle birlikte silkelendi.

        Beşiktaş’ın hemen ardından Fenerbahçe’ye konuk olacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmayları sarı-lacivertlileri santim santim analiz etti; ezberletti.

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        Kadıköy’de iyi bir oyun ortaya koyup ezeli rakibini saf dışı bırakan Galatasaray’da bu mücadele olumlu bir kırılma yarattı.

        Zorlu deplasmana performansları tartışılan Frankowski ve Morata yerine Kaan ve Lemina’yla başlayan Buruk performanstan da memnun kaldı.

        BAY haftasında üç gün dinlenen futbolcular Kemerburgaz’da yoğun bir programa alındı, taktik çalışmalar artırıldı.

        Samsunspor mücadelesi öncesinde Kaan Ayhan sakatlanırken Buruk elinde sağ bek kalmayan Buruk dörtlü savunmadan vazgeçmedi.

        Sağ bekte Roland Sallai görev yaparken orta saha kurgusu da Lemina - Torreira - Sara oldu.

        Son iki sezonda şampiyonluğa ön alan presiyle ulaşan Buruk bu üçlü orta saha kurgusuyla atak devamlılığını da sağlamaya başladı.

        Fenerbahçe ve Samsunspor gibi rakiplere karşı neredeyse kalesinde tehlike görmeden yenen Cimbom sezonun kalanında da benzer anlayış ve dizilimle sahaya çıkacak.

        Üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk ayrıca bu sezon Türkiye Kupası’nı da alarak duble yapmak istiyor.

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