Türkiye’de iş kazalarında, ekim ayı itibarıyla 2004-2018 arasındaki 15 yılda 19 bin 446 işçi yaşamını yitirdi. Sigortasız çalışırken ölen işçiler bu rakamlara dahil değil. En fazla iş kazası çok tehlikeli inşaat sektöründe görülüyor. 100 bin işçide ölüm hızı bakımından çimento, toprak ve cam işkolu üçüncü sırada yer alıyor. Alt işveren işçileriyle birlikte 17 bin kişinin çalıştığı çimento sektöründe yılda ortalama 2.5 ölümlü iş kazası yaşanıyor. Milyon saatteki kaza sayısını gösteren kaza sıklık oranı yüzde 21.30 düzeyinde seyrediyor.

Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olan Aslan Çimento, Kocaeli’deki fabrikasında 2016 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi’ni kurdu. OYAK Grubu’na bağlı Aslan Çimento, daha sonra merkezi sektörün tamamına hizmet edebilmesi amacıyla Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’na (ÇEİS) devretti.

ÇEİS Genel Sekreteri Serdar Şardan, 1 milyon lira yatırımla faaliyete geçen Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi’nde yılda yaklaşık 3 bin mavi ve beyaz yakalı çalışana eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi. Sektörde çalışan 17 bin işçinin tamamının 6 yılda eğitimden geçirilmesi hedefleniyor.





SANAL GERÇEKLİKTE RİSK GÖSTERİLİYOR

Merkezde eğitime alınan işçiler, aldıkları teorik eğitimlerin ardından üç boyutlu sanal gerçeklik ortamında test ediliyor. İşçiler, yüksek ısıdaki fırına müdahale ederken, dev öğütme değirmenindeki bir arızayı onarırken ne tür risklerle karşı karşıya kalabileceklerini simülatörde görebiliyor. Yanlış müdahale eden işçi, sanal gerçeklik ortamında ne tür riskle karşı karşıya kalabileceğine ilişkin tecrübe ediniyor.

Merkezde, iş kazası riskini azaltmak için dünyada gündeme gelen en yeni uygulamalar, sektördeki beyaz yakalılara anlatılarak, kendi iş yerlerinde gerekli önlemleri alması sağlanıyor. İşçiler de yeni uygulamaları nasıl kullanabileceklerini öğreniyor.

Gerekli önlemler alınmadığı için çimento sektöründe yaşanan iş kazalarına ilişkin videolar izletilen işçiler, iş kazası durumunda organlarını kaybettiklerinde neler hissedebileceklerine ilişkin uygulamalı “yoksunluk” eğitiminden geçiriliyor.

Serdar Şardan, hedeflerinin tüm sektörde iş kazalarını en aza indirmek olduğunu vurguladı. Şardan, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi için geçen yıl 50 fabrikada düzenledikleri yarışmaya 4 bin işçinin katıldığını söyledi. Şardan, elemeler sonucunda her fabrikadan 3’er kişilik ekip oluşturularak yarışma düzenlendiğini belirtirken, işçilerin dereceye girmek için günlerce iş sağlığı ve güvenliği konularına çalıştığını anlattı. Şardan, talep olursa, eğitim merkezini diğer sektörlere de açabileceklerini ifade etti.