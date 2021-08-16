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Cimilli İbo hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo (İbrahim Özer), yaşamını yitirdi. Şarkıcı, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu

Cimilli İbo hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Cimilli İbo hayatını kaybetti
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Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra böbrek yetmezliğiyle de boğuşan Cimilli İbo ismiyle tanınan İbrahim Özer'den acı haber geldi. 49 yaşındaki müzisyen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cimilli İbo'nun vefat haberini müzisyen arkadaşı Yasemin Yıldız duyurdu. Yıldız, yaptığı açıklamada, "Yıllar önce başladı bizim dostluğumuz. Beraber yaptığımız televizyon programları, sahneler, albümler... Artık beni kim güldürecek. Sen de gittin be amca. Ne yazsam bilemedim. Çok üzgünüm. Maalesef Cimilli amca (Cimilli İbo) savaşı kaybetti. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah’tan rahmet Ailesine , sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum.

Sanatçının cenazesi yarın kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Rize İkizdere'de defnedilecek.

CİMİLLİ İBO (İBRAHİM ÖZER) KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Cimili İbo, 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı. Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğeni topladı ve ardından "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri, Şakacı, Oyna, Hasretim Hepinize, Benida/Esma Hala, Sevdalı, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştı.

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