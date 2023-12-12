"Çimpe Kalesi'nin yeri yanlış biliniyor"

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"ÇİMPE KALESİ'Nİ ARAŞTIRMAK İÇİN YENİ BİR PROJE SUNDUM" Çimpe Kalesi'nin geniş bir bölgede aranması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Uysal, "Daha kapsamlı araştırma yapmak lazım. Ben önceki yüzey araştırmamda Çanakkale ile sınırlı kaldığım için Tekirdağ tarafına ve Edirne tarafına geçemedim. Bölge kurulunun da talebi doğrultusunda Çimpe Kalesi'ni araştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yeniden yüzey araştırması için yeni bir proje sundum. Artık bunun sahada bir lokalizasyonunun yapılması lazım.

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Bahsedildiği gibi Şarköy civarında bir yerleşim yeri midir, daha farklı bir yer midir? Ben daha farklı bir yer olduğunu düşünüyorum ama arşiv belgelerine iyi bakmak lazım. Eski haritaları da dikkate almak gerekiyor. Çünkü bazen onlar işaret edebiliyorlar. Bunun dışında kapsamlı bir literatür araştırması yapmak lazım. Modern tetkikleri, araştırmaları toparlamak ve bütün bunları bir de bir saha araştırmasıyla birleştirip, gerçekten lokalizasyon için sonuca ulaşmak gerekiyor.

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Zaman içerisinde yeri kaybolup gitmiştir ancak biz tarihi kaynaklardan Gazi Süleyman Paşa'nın oraya bir mescit yaptırdığını, hatta bir imam ve kadı tayin ettiğini biliyoruz. Arkeolojik açıdan baktığımızda elbette önce Çimpe Kalesi'nin yerini lokalize etmek lazım ve bu konudaki kafa karışıklığına son vermek gerekir. Bunun içinde sağlıklı bir yüzey araştırması şart" diye konuştu.

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