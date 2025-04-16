Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Çin'in birinci çeyrekte ekonomik büyümesi, ABD tarifelerinin etkisine hazırlanırken, güçlü tüketim ve sanayi üretimiyle desteklenen beklentileri aştı. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasındaki büyüme, Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ilk çeyrekte yüzde 5,4'e ulaşarak beklentileri aştı. Reuters'ın anketinde beklenti yüzde 5,1'lik bir büyümeydi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, basın toplantısında "Ulusal ekonomi istikrarlı ve iyi bir başlangıç ​​yaptı ve yükseliş trendini sürdürdü. Ancak, mevcut dış ortamın daha karmaşık ve şiddetli hale geldiğini ve etkili iç talep büyüme ivmesinin yetersiz olduğunu da görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rakamlar, Trump'ın Nisan ayında yürürlüğe giren Çin ithalatlarına uyguladığı ve yüzde 145'e varan ek tarifelerin etkisini içermiyor. Tarifelerin etkisi sorulduğunda Sheng, Çin'in ABD tarife engellerine ve ticaret zorbalığına karşı olduğunu belirterek "Tarifeler Çin ekonomisi üzerinde belirli bir baskı yaratacak olsa da Çin'in uzun vadeli ekonomik iyileşmesinin genel eğilimini değiştiremez. Çin'in ekonomik temeli istikrarlı, dirençli ve büyük bir potansiyele sahip, bu nedenle dış zorluklarla başa çıkmak ve belirlenen kalkınma hedeflerine ulaşmak için cesarete, yeteneğe ve güvene sahibiz" dedi.

Pekin yönetimi, bu yıl için yaklaşık yüzde 5 büyüme hedefi belirlese de ekonomistler bu hedefe ulaşmanın zor olacağına inanıyor. Uzmanlar ise mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 12,4 artan ihracatın, üç haneli vergiler nedeniyle önümüzdeki aylarda aynı güçlü ivmeyi sürdüremeyeceğini düşünüyor. Sanayi üretiminin ivmesi yükseldi Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,72 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Sanayi üretimindeki artış, ilk 2 aydaki yüzde 5,9'luk artışın üzerine çıkarken üretim ivmesinin yükselişine işaret etti. Ancak üretimdeki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artıracağına yönelik beklentilerin etkisiyle artan ön sevkiyatları yetiştirmek üzere ihracata yönelik yapılan üretimin etkisi oldu. Çin'de sanayi üretimi 2024 genelinde 5,8 artış kaydetmişti. Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 3 ayda yıllık yüzde 4,2 artarken, ilk 2 aydaki yüzde 4,1'lik artışın üzerine çıktı.