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Çin Covid-19 salgınında yeni enfeksiyon dalgasını yaşıyor

Çin'de Covid-19'un Omicron alt varyantı XBB kaynaklı vakaların yol açtığı salgında vaka sayısının haziran başı itibarıyla haftada 11 milyon ile tepe noktasına ulaşması öngörülüyor

Çin Covid-19 salgınında yeni enfeksiyon dalgasını yaşıyor
AA

Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity'nin yayımladığı analizde, salgının toplam 112 milyon kişiyi etkilemesinin tahmin edildiğini bildirdi.

Yeni salgın dalgasının, kış aylarında 1 milyardan fazla kişinin enfekte olduğu salgına kıyasla daha sınırlı yayılma gösterdiği gözleniyor.

Arfinity, salgının haziran başında haftada 11 milyon vakayla zirve noktası ulaşacağını öngörürken, bunun Çinli solunum hastalıkları uzmanı Cong Nanşan'ın bir süre önce ortaya attığı haftada 65 milyon vaka tahminin beşte biri kadar olduğuna dikkat çekti.

Tahminler arasındaki farkın, Airfinity'nin modelinde hastalık belirtisi göstermeyen vakaların toplama dahil edilmemesinden kaynaklanabileceği belirtildi.

Öte yandan şirket, bu enfeksiyon dalgasında 629 bin can kaybı olacağını öngörüyor. Şirket, kış aylarında yaşanan büyük salgın dalgasında 1,3 milyon ila 2,1 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunmuştu.

"YENİDEN ENFEKSİYON" DALGALARI

Çin'in "sıfır vaka" adı verilen katı salgın kontrol ve önleme tedbirlerini terk edip virüsle yaşamaya yönelik bir strateji benimsemesiyle, daha önce benzer tedbirleri uygulayıp daha sonra kaldıran Japonya ve Güney Kore'de olduğu gibi çok sayıda "yeniden enfeksiyon" dalgasının ortaya çıkması bekleniyor.

Airfinity'nin Covid-19 epidemoloğu Dr. Tishya Venkatraman, Çin'in altı ay önce yaşadığı büyük salgın dalgasının geniş çaplı doğal bağışıklık sağladığını, üstelik o günlerden bu yana aşılamada daha fazla mesafe kaydedildiğini belirterek, "XBB alt varyantının etkisine rağmen Çin'de daha küçük çaplı ve daha az şiddetli bir ikinci dalga bekliyoruz" dedi.

Hastanelerde ve morglarda kış aylarında olduğu kadar büyük bir yoğunluk görülmediğine işaret eden Venkatraman, "Her ne kadar süregelen dalga daha küçük çaplı olsa da Çin'de yaşlanan nüfusun artması nedeniyle hala büyük çaplı can kaybına yol açabilir. Bunu Japonya'daki son dalgada gördük. Yüksek aşılanma oranına ve önceki dalgalardaki bağışıklığa rağmen çok sayıda can kaybı yaşandı" ifadelerini kullandı.

RESMİ RAKAMLAR SALGIN TABLOSUNU YANSITMIYOR

Çin'de son salgın dalgasına dair resmi veri bulunmuyor. Hatalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) mayıs başında Covid-19'un "küresel sağlık acil durumu" sayılmayacağını duyurmasının ardından haftalık pozitif test ve kliniklere başvuru rakamlarını açıklamayı bırakmıştı.

Bu arada DSÖ'yü düzenli bilgilendirmeyi sürdüren CDC, 21-28 Mayıs haftasında ülke genelinde 5 bin 621 vaka tespit edildiğini bildirmişti.

Ülkede yaygın testler artık yapılmadığından rakamların salgın tablosunu yansıtmadığı değerlendiriliyor.

Çin'de Covid-19 salgının başından beri, "sıfır vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasıyla vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Kış aylarındaki salgın dalgasında nüfusun yaklaşık yüzde 80'nini oluşturan 1 milyardan fazla kişinin enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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