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Çin'de 1961'den bu yana bir ilk: 2022'de ülke nüfusu ilk kez azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2022'de ülke nüfusunun 1 milyar 411 milyon 800 bine gerilediğini açıkladı. Çin'de nüfus düşüşü 1961'den bu yana ilk kez yaşandı.

Çin'de 1961'den bu yana bir ilk: 2022'de ülke nüfusu ilk kez azaldı
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HABERTURK.COM

Çin, son yıllarda düşen doğum oranları arasında ilk kez genel nüfus artışının düştüğünü duyurdu.

Ulusal İstatistik Bürosu, 2022'de Çin'in nüfusunun 1 milyar 411 milyon 800 bine gerileyerek, 1961'den bu yana ilk kez azaldığını açıkladı. Yetkililer geçen yıla oranla 850 bin düşüş kaydedildiğini belirtti.

2022'de 10 milyon 41 bin ölüm, 9 milyon 56 bin doğum gerçekleşti. Diğer yandan nüfus sayımında Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç tutularak sadece Çin'in nüfusu sayılıyor.

Uzun zamandır dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'i Hindistan'ın yakında geçmesi bekleniyor.

Çin'de nüfus düşüşü en son 1961'de Büyük Kıtlık zamanı yaşanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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