Ulusal İstatistik Bürosu, 2022'de Çin 'in nüfusunun 1 milyar 411 milyon 800 bine gerileyerek, 1961'den bu yana ilk kez azaldığını açıkladı. Yetkililer geçen yıla oranla 850 bin düşüş kaydedildiğini belirtti.

2022'de 10 milyon 41 bin ölüm, 9 milyon 56 bin doğum gerçekleşti. Diğer yandan nüfus sayımında Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç tutularak sadece Çin'in nüfusu sayılıyor.